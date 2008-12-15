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۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۰

خصوصی شدن واحدهای اقامتی دولتی همچنان در هاله ای از ابهام

خصوصی شدن واحدهای اقامتی دولتی همچنان در هاله ای از ابهام

مشهد - خبرگزاری مهر: نایب رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی گفت: واگذاری واحدهای اقامتی دولتی به بخش خصوصی و کمک به رشد این بخش در حوزه صنعت گردشگری کشور همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زین العابدین حاتمی نیا ظهر امروز در نشست هتلداران مشهد افزود: همکاری نهادها، ارگانها و سازمانهای دولتی با ستاد ساماندهی زائر سراهای دولتی مانع اصلی بر سر راه خصوصی شدن این واحدها ست.

نایب رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 120باب هتل در سطح استان با درجات یک تا پنج ستاره مشغول ارائه خدمات به زائران و گردشگران داخلی و خارجی است اما حضور بخش زائرسراها در این حوزه پررنگ تر است.

این دست اندرکار صنعت هتلداری مهمترین مشکلات و نقاط ضعف در صنعت هتلداری کشور و استان را فعالیت افراد غیر متخصص، عدم رعایت موازین بهداشتی و عدم رعایت برخوردهای اجتماعی و توجه به نکات ایمنی عنوان کرد و افزود: در این میان بی توجهی در رعایت اصول استاندارد های هتل و هتلداری خود از معضلات است.

حاتمی نیا با تصریح بر اینکه نقاط قوت در ارائه خدمات به توریست نیز در این حوزه کم نیست گفت: رعایت ادب و احترام و نیز تلاش در جهت رعایت استانداردهای بین المللی از جمله  این نقاط قوت است.

وی نبود دانشگاه ویژه هتلداری و خدمات وابسته در نتیجه عدم ارائه علوم نوین در این حوزه به فعالان در این بخش را از جمله مشکلات اصلی در ارتقا این صنعت خواند و گفت: وجود دانشگاه ویژه و حمایت آموزش عالی از این بخش از نیازها و ضروریاتی است که تا کنون نسبت به آن بی توجهی شده  است.

وی تاکید کرد: آموزش مهارت های نوین هتلداری دنیا به فعالان و پرسنل این حوزه مساله ای است که به طور جدی باید مورد توجه سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد.

حاتمی نیا مسائلی از جمله نظارت بر نحوه نیاز سنجی، پراکندگی و استقرار هتل ها در هنگام ارائه موافقت اصولی را از جمله نیازهای دیگر در این حوزه در خراسان رضوی دانست.

کد مطلب 801123

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