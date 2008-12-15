خصوصی شدن واحدهای اقامتی دولتی همچنان در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زین العابدین حاتمی نیا ظهر امروز در نشست هتلداران مشهد افزود: همکاری نهادها، ارگانها و سازمانهای دولتی با ستاد ساماندهی زائر سراهای دولتی مانع اصلی بر سر راه خصوصی شدن این واحدها ست.

نایب رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 120باب هتل در سطح استان با درجات یک تا پنج ستاره مشغول ارائه خدمات به زائران و گردشگران داخلی و خارجی است اما حضور بخش زائرسراها در این حوزه پررنگ تر است.

این دست اندرکار صنعت هتلداری مهمترین مشکلات و نقاط ضعف در صنعت هتلداری کشور و استان را فعالیت افراد غیر متخصص، عدم رعایت موازین بهداشتی و عدم رعایت برخوردهای اجتماعی و توجه به نکات ایمنی عنوان کرد و افزود: در این میان بی توجهی در رعایت اصول استاندارد های هتل و هتلداری خود از معضلات است.

حاتمی نیا با تصریح بر اینکه نقاط قوت در ارائه خدمات به توریست نیز در این حوزه کم نیست گفت: رعایت ادب و احترام و نیز تلاش در جهت رعایت استانداردهای بین المللی از جمله این نقاط قوت است.

وی نبود دانشگاه ویژه هتلداری و خدمات وابسته در نتیجه عدم ارائه علوم نوین در این حوزه به فعالان در این بخش را از جمله مشکلات اصلی در ارتقا این صنعت خواند و گفت: وجود دانشگاه ویژه و حمایت آموزش عالی از این بخش از نیازها و ضروریاتی است که تا کنون نسبت به آن بی توجهی شده است.

وی تاکید کرد: آموزش مهارت های نوین هتلداری دنیا به فعالان و پرسنل این حوزه مساله ای است که به طور جدی باید مورد توجه سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد.

حاتمی نیا مسائلی از جمله نظارت بر نحوه نیاز سنجی، پراکندگی و استقرار هتل ها در هنگام ارائه موافقت اصولی را از جمله نیازهای دیگر در این حوزه در خراسان رضوی دانست.