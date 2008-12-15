مدرسه سازی برخی خیرین برای فرار از مالیات را تکذیب نمی کنم / بذل مال همانند بذل جان است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رئیسی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که مدرسه ‌سازی برخی از خیرین مدرسه ساز در راستای اقداماتی همچون فرار از مالیات است افزود: ممکن است مواردی اتفاق افتاده باشد و خیرینی هم باشند که برخلاف نیت خیرشان با هدف دیگری مدرسه ای ساخته باشند اما به نظر من بذل مال هموزن بذل جان است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کسی که مال خود را در این مسیر خرج می ‌کند به واقع نیت خیر دارد و عملش فی ‌النفسه بدون مشکل است اظهار داشت: کسی هم که می‌ خواهد پولی را در زمینه مدرسه‌ سازی در اختیار بگذارد به هر حال از مال خود می ‌گذرد و این در حالی است که افراد معمولا در جهاتی حرکت می ‌کنند که مال بیشتری نصیبشان شود.

رئیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور همچنین درباره اقدامات انجام شده سازمان نوسازی مدارس برای حل مشکل سیستمهای غیراستاندارد گرمایشی مدارس گفت: وزیر آموزش و پرورش حل مشکل سیستم گرمایشی مدارس را به شدت پیگیری می ‌کند و به همه استانها ابلاغ شده که در این زمینه اعلام نیاز کنند تا بر اساس نیازهای اعلامی اعتبارات تخصیص یابد.

وی از نبود سیستم گرمایشی استاندارد در 30 هزار مدرسه کشور خبر داد و افزود: به تناسب نیازهای اعلامی استانها همه اعتبارات مورد نیاز برای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس تامین شده است.