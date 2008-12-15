دستور رئیس جمهوری برای افزایش سهم پژوهش در بودجه 88

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی امروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره پژوهش مشترک دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در تالار علامه امینی دانشگاه تهران افزود: بر اساس علم سنجش و تولید مقالاتی که در دنیا دیده می شود، رشد شتاب تولید مقالات علمی ایران به طور متوسط در سه سال اخیر 35 درصد بوده اما هنوز سهم ما از تولید علم دنیا در خور جایگاه ایران نیست و با توجه به شتابی که داشته ایم نشان می دهد که می توان رشد بهتری داشت.

لنکرانی افزود: صعود 14 پله ای ایران در ارتقای رتبه در نمایه نامه های بین المللی نسبت به 146 کشور دنیا بی نظیر بوده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره استاد حسین میرشمسی پدر واکسن ایران از وی به عنوان پژوهشگری که نتایج تحقیقات اش به صورت فراگیر درآمده، نام برد و افزود: استاد میرشمسی تنها فردی بود که در حوزه علوم پزشکی نشان درجه یک پژوهش را دریافت کرد. کارهای پژوهشی وی از ابتدا مسئله محور بود و تولید واکسن در حال حاضر در کشور مرهون تلاشهای وی است.

وزیر بهداشت گفت: باید حلقه مفقوده نظام پژوهشی کشور را پیدا کنیم و در این زمینه بسیاری از کارها نیاز به بازخوانی دارد.

وی افزود: سهم پژوهش از درآمد سرانه کشورهای پیشرفته بالای دو درصد است و ما گلایه داریم از وضعیت موجود و معتقدیم که باید به این میزان دست پیدا کنیم و بودجه های پژوهشی باید افزایش یابند. البته این مطالبه عمومی آموزش عالی است و باید تلاش کرد اما در کشورهای پیشرفته بخش عمده ای از سهم پژوهش از بخش خصوصی تامین می شود.

لنکرانی خاطرنشان کرد: برای اینکه بخش خصوصی علاقمند شود در بخش تحقیقات کار کند باید دانشی داشت که به تولید ثروت منتهی شود.

وزیر بهداشت در خصوص استفاده از علوم انسانی در تحقیقات خاطرنشان کرد: ما در مدیریت پژوهش دچار معضلات جدی هستیم، درست است که پژوهشگران خوبی در کشور وجود دارند اما لزوماً نمی توانند به خوبی پژوهش را مدیریت کنند و در این زمینه باید از علوم انسانی و ظرفیت کشور در این بخش استفاده کنیم.