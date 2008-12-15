96 سال است که درآمد نفت درست هزینه نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد جهرمی پیش از ظهر امروز در همایش بزرگداشت غدیر و جشن ولایت افزود: ما کشوری دارای منابع خدادادی زیادی هستیم که از نفت، گاز، کویر و ... برخوردار است و اگر این منابع را شناسایی کنیم به فرصتهای مناسبی دست خواهیم یافت.

وی یادآور شد: ما نزدیک به 96 سال است که نفت می فروشیم و از این فروش حدود سه هزار و 500 میلیارد دلار درآمد کسب کرده ایم.

جهرمی همچنین یادآور شد: در حال حاضر کشور ما از لحاظ درآمدی دارای جایگاه ویژه ای است که اگر این سرمایه گذاری مسیر را درست طس می نمود اکنون به هدف هایی والایی رسیده بودیم.

وزیر کار همچنین ادامه داد: بعد از انقلاب تا کنون کمتر از 20 درصد این درآمد در هزینه مولد هزینه شده است.

جهرمی تصریح کرد: این در حالی است که قبل از انقلاب از مجموعه هایی حمایت می شد که نه درآمد سرانه را بالایی داشت و نفعی هم نداشت، همچنین تورم هم به نزدیک 60 درصد رسید.

وزیر کار همچنین یادور شد: گران شدن نفت در دوران قبل از انقلاب همه روزه مشکلات زیادی تری را در کشور به دنبال داشت چرا که نگاه بهره برداری درستی در آن زمان وجود نداشت و شکاف طبقاتی همه روزه بیشتر می شد که البته این نگاه هنوز هم در برخی از ادارات وجود دارد.

جهرمی یادآور شد: در این نگاه ما رفاه اجتماعی را مد نظر قرار می دهیم؛ رفاهی که از پول نفت هزینه می شود و تورم زا است.

وزیر کار همچنین یادآور شد: باید نگاه خود را عوض کنیم و اقدامات ریشه ای برای افزایش درآمد مردم انجام دهیم و به سمتی حرکت کنیم که بهره وری افزایش یابد و برای هر بخشی از اقتصادی کشورمان برنامه ربیزی بیست ساله دراز مدت داشته باشیم.

وزیر کار تصریح کرد: یکی از کارهایی که باید توجه کرد بهره وری است که هر چه در این عرصه سرمایه گذاری نماییم، کم است و باید رسانه های مکتوب در این عرصه آگاهی دهند و این بهره وری تنها در بخش خصوصی نباید باشد و باید نگاه بهره وری درستی داشته باشیم.