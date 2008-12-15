انتقاد از عملکرد شهرداری 15 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدهادی ایازی در مراسم افتتاح سامانه تلفن گویای 1888، سیستم اطلاع رسانی حوزه معماری و شهرسازی شهر تهران با بیان اینکه در دسترس بودن مدیران با مردم برای بیان مسائل از موضوعات مورد تاکید تمام مسئولان نظام است به تعداد تماسهای برقرار شده از سوی شهروندان با سامانه 1888 در طول دوره 30 ماهه فعالیت این سامانه اشاره کرد.

وی گفت: یک میلیون و 800 هزار نفر تا کنون با این سامانه تماس گرفته اند که این عدد نشاندهنده اعتماد شهروندان در بیان مشکلات به منظور برطرف کردن آنهاست که اگر قرار بود این تعداد مراجعه حضوری داشته باشند مشکلات زیادی به وجود می آمد.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: 15 درصد این تماسها غیر قابل بهره برداری و 85 درصد آنها قابل بهره برداری بوده و موضوعات آن دنبال شده است که از این تعداد 40 درصد با تشکیل پرونده و 60 درصد با راهنمایی و ارائه توضیحات همراه بوده است.

وی با توجه به تماسهای برقرار شده با این سامانه کیفیت خدمات را با روند صعودی همراه دانست و بیان داشت: 95 درصد انتقاد و شکایت به 80 درصد، 3 درصد پیشنهاد به 10 درصد و 2 درصد تقدیر و تشکر از عملکرد شهرداری به 10 درصد افزایش یافته است.

ایازی به اطلاع رسانی در حوزه شهرسازی و معماری از طریق تلفن 1888 نیز اشاره کرد و گفت: شهروندان با ورود به این سامانه، ثبت عدد 4 و وارد کردن کد پرونده شهرسازی می توانند از آخرین وضعیت پرونده شهرسازی خود مطلع شوند.

شهروندان تهرانی در آینده ای نزدیک می توانند از طریق تلفن 1888 از مسایل مربوط به حوزه شهرسازی از قبیل مدارک لازم برای دریافت جواز ساخت، پایان کار و... آگاه شوند.