تظاهرات ضد آمریکایی طرفداران جریان صدر در بصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، یک منبع مسئول در دفتر جریان صدر در بصره که خواست نامش فاش نشود، با اعلام این خبر افزود: سفر بوش به عراق غیر قانونی بود زیرا وی از دولت عراق اجازه نگرفته بود و این موضوع نقض حاکمیت عراق و توافقنامه ای است که چند روز پیش امضا شد.

وی تصریح کرد: این تظاهرات حامل این پیام برای ملت عراق و نیز استکبار جهانی است مبنی بر اینکه عراقی ها با اشغال و نقض حاکمیت مخالف هستند.

لازم به ذکر است که جرج بوش روز گذشته در آخرین سفر خود به بغداد در دوره ریاست جمهوری خویش وارد عراق شد و با مقام های این کشور از جمله "جلال طالبانی" رئیس جمهور ومعاونان وی، "نوری المالکی" نخست وزیر، "سید عبدالعزیز حکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی و "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان عراق دیدار کرد.

بوش و مالکی شب گذشته توافقنامه جنجال برانگیز خروج نظامیان آمریکایی از عراق را به طور رسمی امضا کردند.

از سوی دیگر اهالی شهرک صدر واقع در شرق بغداد امروز با برپایی تظاهراتی خواستار آزادی خبرنگار شبکه البغدادیه شدند.

حاضران در این تظاهرات که از شهرک صدر آغاز و به سوی میدان الفردوس در بغداد ادامه داشت، خبرنگار شبکه البغدادیه را قهرمان توصیف کردند. شهروندان عراقی اقدام منتظر الزیدی (که پایگاه شباب العراق نام آن را الزبیدی اعلام کرده بود) مبنی بر پرتاب کفش به سوی جرج بوش در پایان کنفرانس خبری دیروز وی در بغداد را تایید کردند.