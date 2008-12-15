اصلاح ساختارهای مریض و نامتعادل کشور به تحولات اساسی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عسگری ظهر امروز در همایش طرح تحول اقتصادی آذربایجان غربی با اعلام این مطلب افزود: اگر این ساختارها اصلاح نشود، اقتصادی مسیر کنترل خود را پیدا نخواهد کرد.

وی کنترل اقتصاد کشور را در گرو اصلاح ساختارهای نامتعادل است، تصریح کرد: طرح هدفمند کردن یارانه ها تا دو هفته آینده تقویم مجلس شورای اسلامی می شود.

عسگری با اعلام اینکه هدفمند کردن یارانه ها از جمله محورهای اصلی تحول اقتصادی است، اظهار داشت: این طرح پس از حدود 700 اصلاحیه دو هفته آینده تقدیم مجلس می شود.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه اقتصادی یک کشور، باید در بازه بلند مدت نرخ رشد با ثبات باشد، بیان داشت: قبل از پیروزی انقلاب تا سال 86 رشد اقتصادی ایران نوسانات زیادی را تجربه کرده است و تنها در چند سال اخیر نوسانات کمتر بوده است در این راستا اگر اقتصاد ایران بخواهد از مسیر رشد فعلی به مسیر جدید وارد شود باید نرخ رشدی معادل 8 درصد داشته باشد در حالی که هم اکنون نرخ رشد اقتصاد ایران بین 4 تا 6 درصد است.

وی ادامه داد: تاکنون مباحث عمده ای از موضوعات اقتصادی کشور مورد کالبد شکافی قرار گرفته و هفت موضوع اصلی و پایه ای با توجه به همبستگی آنها با هم در طرح تحول اقتصادی تحت پوشش قرار می گیرد.

این مسئول با بیان اینکه به لحاظ ساختاری اقتصاد کشور در حال توسعه است، گفت: در بسیاری از ابعاد توسعه، وضعیت خوبی در کشور حاکم است و باید مورد قبول باشد که در برخی ابعاد نیز مشکلات زیادی گریبانگیر کشور است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیربنایی وزیر نیرو همچنین در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ایران در سند چشم انداز باید توسعه یافته، عدالت محور و دور از فساد و تبعیض باشد، خاطرنشان کرد: پایگاههای اطلاعاتی در اقتصاد کشورمان شفاف نیست به همین خاطر در طرح تحول اقتصادی به اتصال این پایگاه ها به هم و فعالتر شدن آنها توجه ویژه ای شده است.

عسگری با اشاره به نظام مالیاتی کشور گفت: GDP اقتصاد کشور ما 600 هزار میلیارد تومان است این در حالی است که فقط 21 هزار میلیارد تومان مالیات گرفته می شود که این امر نشان می دهد که نظام مالیاتی کشور ما مشکل دارد و در طرح تحول اقتصادی باید بیش از گذشته به نظام مالیاتی توجه شود.

همایش تبیین طرح تحول اقتصادی آذربایجان غربی به مدت یک روز با حضور با حضور مسئولان کشوری و استانی در محل سالن همایش شرکت مخابرات استان برگزار شد.