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۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۲

نمایشگاه عکس "بانو" به خانه عکاسان می‌آید

نمایشگاه عکس "بانو" به منظور نمایش چهره حقیقی زن ایرانی در عرصه اجتماعی با آثاری از عکاسان برجسته در خانه عکاسان ایران برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد مراسم گشایش نمایشگاه عکس "بانو" شنبه سی‌ام آذرماه در خانه‌ عکاسان برگزار می‌شود. این نمایشگاه شامل 65 قطعه عکس از 27 عکاس نام‌آور کشور است.

آلفرد یعقوبزاده، بیژن بنی‌احمد، امیرعلی جوادیان، محمود ظهیرالدینی، حسن غفاری، فرهاد فخریان، جاسم غضانپور، محمدرضا بهارناز، رسول اولیازاده، علیرضا صارمی، مرضیه ایوتین و مرضیه خرسند از جمله عکاسان حاضر در این نمایشگاه هستند.

عکس‌های نمایشگاه "بانو" پیش از این به منظور تصحیح نگاه اروپاییان به جامعه زنان ایرانی در کشور فرانسه به نمایش درآمده است.

کد مطلب 801161

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