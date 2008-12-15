دستگاه های دولتی 30 میلیارد تومان به شهرداری شیراز بدهکارند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اعتمادی ظهر امروز در نشستی خبری ضمن انتقاد شدید از این وضعیت گفت: برخی از این دستگاه ها فکر می کنند پولی که باید بابت ارائه خدمات بپردازند صدقه است و از پرداخت آن خودداری می کنند در صورتی که این پول بهای خدماتی نوسازی، عوارض ساختمانی و... بوده که دستگاه های دولتی مثل سایر مردم و مجموعه ها باید آن را بپردازند.

وی از دانشگاه های سراسری، پیام نور و آزاد، نیروهای مسلح و...از جمله ادارات و نهادهایی یاد کرد که بهای دریافت خدمات از شهرداری را به صورت منظم، کامل و مناسب پرداخت نمی کنند و خاطرنشان کرد: این نهادها و دیگر مجموعه هایی که در این بخش کوتاهی می کنند باید به خاطر داشته باشند که مشکلات عدم توجه به این موضوع به مردم بازخواهد گشت و این شهروندان هستند که باید بار این مسائل را بر دوش خود تحمل کنند.

شهردار شیراز گفت: در این خصوص توافقاتی با استانداری فارس و فرمانداری شیراز صورت گرفته و مقرر شده که این دو مجموعه شهرداری را در اخذ طلبهای خود از دستگاه های دولتی یاری رسانند.

کلنگزنی و افتتاح 60پروژه عمرانی

اعتمادی در ادامه سخنان خود ضمن تشریح فعالیتهای اخیر صورت گرفته در بخش های مختلف از سوی شهرداری شیراز نیز گفت: در حوزه فنی و عمرانی طی سال جاری تاکنون 60پروژه عمرانی افتتاح یا کلنگزنی شده که بخش قابل توجهی از آن در هفته دولت صورت گرفت.

وی با اشاره به افتتاح یک فرهنگسرا و همچنین لوله گذاری آبهای سطحی در شیراز نیز بیان کرد: یکی از کارهای عمرانی مطلوب انجام شده در شش ماه اول سال جاری بحث لوله گذاری های آبهای سطحی بود که به صورت مناسبی نیز محقق و 100بودجه آن نیز جذب شد.

بحران دفن اموات در شیراز حل شد

شهردار شیراز در ادامه از رفع بحران دفن اموات در شیراز خبر داد و افزود: طی مدت اخیر با مشکل تکمیل ظرفیت دارالرحمه شیراز مواجه بودیم که از طرف دیگر نیز بهشت احمدی نیز دچار عقب ماندگیهایی شد.

وی تصریح کرد: این عقب ماندگیها در تکمیل قبرستان جدید شیراز (بهشت احمدی) باعث شده بود که ما در آستانه بحران جدی در این بخش مواجه سازد که البته با برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته این عقب ماندگیها جبران شد.

شیراز همچنین با اشاره به حوزه های اداری نیز گفت: در این قسمت در پی مکانیزه کردن سیستم ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی درون شهری در شیراز بحث کارت بلیط ها را برنامه ریزی کردیم که در این رابطه از هفته پیش کار تولید کارتها شروع شده و امیدواریم در آینده ای نزدیک کارت بلیط را جایگزین پول نقد کنیم.

برنامه جامع فرهنگی شهرداری شیراز تهیه می شود

اعتمادی در ادامه سخنان خود از تدوین برنامه جامع مسائل فرهنگی شهر شیراز از سوی شهرداری این کلانشهر خبر داد و افزود: در این خصوص همان طور که در حوزه های شهری و عمرانی برای خود برنامه جامع و کاملی را ترسیم کردیم برای امور فرهنگی نیز سعی شد این امر محقق شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پیش نویس این برناموه تدوین شده، عنوان کرد: این برنامه را برای مدت 10ساله تنظیم خواهیم کرد و امیدواریم تا چندی دیگر در شورای شهر نیز مطرح و تصویب شود.

شهردار شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به پیش بینی کاشت 500 هزار اصله نهال در سطح شهر شیراز بیان کرد: جهاد درخت کاری یکی از اهداف ما در توسعه فضای سبز شهر شیراز بوده که برای این امر پیش بینی کاشت 500هزار نهال را در نقاط مختلف شهر داشتیم که با تحقق این امر آمار ما در این حوزه 300درصد افزایش خواهد یافت.

اعتمادی در ادامه سخنان خود با اشاره به ساخت پارکهای محله ای نیز بیان کرد: در حال حاضر هشت پارک محله ای در حال احداث داریم که امیدواریم با بهره برداری از این پارکها مسئله فضای سبز محلات را تاحدودی برطرف کرده باشیم.

پروژه بین الحرمین

وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد مسئله پروژه بی الحرمین نیز بیان کرد: ما با حضور بخش خصوصی در حوزه بافت تاریخی و فرسوده شیراز برای رونق این منطقه موافقیم و پروژه بین الحرمین نیز از این مسئله مستثنی نیست.

شهردار شیراز تاکید کرد: بخش خصوصی به طور حتم میتواند با فعالیت در منطقه فرسوده و قدیمی شیراز این بافت را به توسعه اقتصادی و رونق مطلوبی در ابعاد مختلف برساند و باید به این نکته نیز از سوی تمام مجموعه ها توجه شود.

اعتمادی در پاسخ به سئوالی که "اداره اوقاف طی نامه ای تقاضای خرید این پروژه را از سرمایه گذاران داشته و واکنش شهرداری به عنوان شریک این پروژه چه بوده است" خاطرنشان کرد: مدیر کل اوقاف اصلا شهرداری را جزء شریکهای این پروژه لحاظ نکرده است.

موشهای شیراز معلول برخی کم توجهی های هستند

شهردار شیراز در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد ازدیاد موشها در قسمتی از نقاط شیراز بیان کرد: موشها علت نیستند بلکه خود معلولی از برخی کم توجهی ها به شمار می آیند.

وی گفت: برخی مسائل در موضوع ازدیاد موشها مربوط به فرهنگ شهروندی در رعایت نکردن محیط بوده و برخی عوامل دیگر نیز به حوزه بعضی از دستگاه ها نظیر بهداشت، سیستم فضلاب شهری و... باز می گردد که تمام این عوامل باعث می شود در یک منطقه با ازدیاد موش مواجه شویم البته شهرداری نیز در این خصوص اعتبارات منسابی برای امحای جانوران موذی در نظر گرفته اما کار باید از اساس درست شود.

اعتمادی در انتهای سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید "طی مدت اخیر شهرداری شیراز قولهای زیادی در خصوص ساماندهی نازیبایی های بصری نظیر جمع آوری بنزین فروشان خیابانی یا انجام عملیات عمرانی در شبها داده که هنوز خروجی مناسبی در این بخش ها دیده نشده" گفت: در حوزه کار شبانه این امر را در برخی نقاط شیراز انجام داده ایم و همچنان سعی می کنیم که عملیاتهای خود را در روزها بکاهیم و به شبها بیافزاییم.

شهردار شیراز عنوان کرد: در حوزه جمع آوری بنزین فروشان خیابانی نیز از آنجایی که این مسئله موضوعی جدید بوده قانون خاصی نیز برای آن طراحی نشده اما با همکاری که با دستگاه قضایی امیدواریم به زودی بتوانیم کار جمع آوری این افراد را نیز انجام دهیم.