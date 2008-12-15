انفجار بغداد بیش از 30 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، پلیس عراق امروز دوشنبه اعلام کرد: در پی وقوع انفجار یک خودروی بمبگذاری شده که یک گشتی پلیس را هدف قرار داده بود، دست کم 3 تن کشته شدند.

انفجار امروز در بازار خرید منطقه ابوغریب به وقوع پیوست که 30 زخمی نیز برجای گذاشت.

همچنین در بین قربانیان انفجار امروز تعدادی از عناصر و نیروهای پلیس عراق نیز دیده می شوند.

خبر دیگر اینکه پلیس عراق امروز اعلام کرد: افراد مسلح ناشناس 7 تن از اعضای یک خانواده را در روستای سنجار در نزدیکی مرز مشترک عراق با سوریه به قتل رساندند.