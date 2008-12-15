شنیدن و تمرین نی نوا لذتبخش است

به گزارش خبرگزاری مهر پاشاهنجنی با بیان این مطلب درباره این قطعه افزود: خیلی فرق میکند که شما شنونده یک قطعه باشید یا اجرا کننده آن به عنوان نوازنده. ممکن است به خاطر تمرین زیاد از یک قطعه خسته شوید، اما نینوا هیچگاه چنین حسی برای من نداشته و هرچه بیشتر آن را تمرین میکنم بیشتر لذت میبرم. این اثر از نادرترین قطعات موسیقی ایرانی است که هیچگاه کهنه نمیشود.
هنجنی در اجرای پیشرو قرار است این قطعه را به همراه بخش زهی ارکستر سمفونیک ناسیونال اکراین اجرا کند. او دربارهی نحوه تمرینات خود با این ارکستر میگوید: با توجه به اینکه خود آقای علیزاده هم در تمام طول تمرینات حضور خواهند داشت، به هیچ عنوان احساس نگرانی نمیکنم. در اجرا با ارکستر پارسیان نیز آقای علیزاده سر تمرینها حاضر میشدند و گاهی نکاتی را گوشزد میکردند که باعث میشد صدادهی ارکستر به طور کل تغییر کند.
کنسرت اجرای آثاری از حسین علیزاده و محمدرضا درویشی در روزهای 6 دی (یک اجرا) و 7 دی (دو اجرا) در تالار بزرگ کشور اجرا خواهد شد.
تکنواز نی قطعه نینوا گفت: نینوا از نادرترین قطعات موسیقی ایرانی است که هیچ وقت کهنه نمیشود و به غیر از شنیدن هرچه بیشتر آن را تمرین میکنم بیشتر لذت میبرم.
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