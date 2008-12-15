به گزارش خبرگزاری مهر، قائم‌مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به برپایی نخستین گردهمایی بزرگ پزشکان هنرمند در آئین نکوداشت طبیبان دل و جان گفت: از آنجا که پزشکان هنرمند در تلاش و فعالیت به دو جنبه تن و روان اهمیت می‌دهند، تجلیل از آنان گرامیداشت سلامت جسم و روح است. پرورش شهروند سالم نقطه آرمانی مدیریت شهری است.

سرسنگی در ادامه افزود: در دو سال گذشته مدیریت شهری پایتخت در قالب همایش‌ها، جشنواره ها و آئین‌های نکوداشت به شکل‌های مختلف درصدد شناسایی، معرفی و تقدیر از شهروندان هنرمند، نخبه و نوآور بوده تا از این طریق ضمن احترام به این شهروندان و الگوسازی برای نسل جوان در مسیر اهداف فرهنگی خود برای تحقق شهروند سالم نیز گام بردارد.

وی در پایان درباره جزئیات برگزاری آئین نکوداشت طبیبان دل و جان گفت: در این آئین که 29 آذرماه با حضور مسئولان فرهنگی شهرتهران و جمع کثیر پزشکان هنرمند برگزار می‌شود، از مقام هنری دندانپزشک پیشکسوت دکتر امیراسماعیل سندوزی که 80 بهار از عمر پربار او می‌گذرد و نیز 12 پزشک برجسته هنرمند تجلیل خواهد شد.

دکتر سندوزی علاوه بر فعالیت‌های چشمگیر در زمینه دندانپزشکی چند دهه در عرصه هنر نقاشی، طراحی و مجسمه‌سازی فعالیت داشته و 10 سال پیش نیز مطب خود را با 180 اثر هنری خویش اهدا کردکه اکنون با عنوان موزه سندوزی زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فعالیت می‌کند.

موزه دکتر سندوزی در میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره 31 میزبان عموم علاقمندان هنر است.