برنامه جدید دولت برای کاهش نرخ تورم/ قانون چک باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص پیشنهادهای وزیر اقتصاد برای اصلاح قانون چک، گفت: قانون چک دارای کاستی هایی بوده که قوه قضائیه بر روی آن کارهایی را انجام داده است.

قانون چک

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآوری کرد که در متن لایحه تجارت که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است و بر اساس آخرین اطلاعات در شور اول در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تصوب رسیده است، اصلاحات لازم قانون چک دیده شده است که امید است این بخش کار کامل شود.

وی افزود: آنچه مسلم است این است که باید در اسناد تجاری کشور تجدید نظری صورت گیرد، زیرا گهگاه مشاهده می شود که اسناد تجاری کارکردهای خود را ندارند، لذا در کارکرد یک سند تجاری متوسط سند تجاری دیگری دنبال می شود. به عنوان نمونه امروز یکی از نقشهایی که چک در اقتصاد ایران بازی می کند، به سندی در معاملات به عنوان ضمانت نامه تبدیل شده است، در صورتی که باید کارکرد چک را به عنوان دستور پرداخت به آن بازگردانیم و اسناد تجاری یا تضمینهای تجاری داشته باشیم.

نرخ تورم

شمس الدین حسینی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وزارت اقتصاد چه هماهنگی هایی را برای کاهش نرخ تورم با بانک مرکزی انجام داده است، اظهارداشت: تصمیم گیری برای کاهش نرخ تورم، تصمیمات دولت است و برای این منظور کمیسیون اقتصادی و اعضای دولت با یکدیگر تعامل و همکاری دارند.

وی ادامه داد: کما اینکه وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان عرضه کننده مسکن، قانون گذار بخش مسکن و ناظر این بخش تلاشهای زیادی را انجام داده است، همچنین وزارت بازرگانی نیز مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تلاشهایی در این خصوص انجام داده است.

حسینی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را دو نهاد سیاست گذاری برای نرخ تورم دانست و افزود: در چند ماه گذشته تلاش زیادی برای کاهش نرخ تورم صورت گرفته است و سعی می کنیم که محدودیتها را با مشکلات بخش تولید برطرف کنیم تا از این طریق طرف عرضه تقویت شده و به کاهش نرخ تورم کمک کند و این تصمیمات در مجموع در یک همفکری و هماهنگی صورت گرفته است.

لایحه هدفمند کردن یارانه ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی از عزم دولت برای ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها به مجلس خبرداد.

لایحه تعویق اجرای مالیات بر ارزش افزوده

وی همچنین یادآور شد که در راستای دستور رئیس جمهوری به وزیر اقتصاد، لایحه دو فوریتی تعویق اجرای مالیات بر ارزش افزوده تهیه شده است.

تسهیلات مسکن

حسینی در پاسخ به این سئوال که انبوه سازان بخش مسکن نسبت به عدم پرداخت تسهیلات بانکی به آنها انتقاد دارند و معتقد هستند که در یک سال اخیر تسهیلات بانکی به بخش مسکن فقط در قالب تسهیلات مسکن مهر پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: آمار وامهایی که به بخش مسکن اعطا شده، بازگو کننده این موضوع است که بخش مسکن نیز همانند سایر بخشها از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند.

جلسه شورای پول و اعتبار

وی اظهار امیدواری کرد که جلسات شورای پول و اعتبار به زودی برگزار شود.