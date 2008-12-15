هدف اصلی آزاد کردن یارانه ها در کشور کاهش فقر و نابرابری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام غلامرضا حسنی ظهر امروز در همایش تبیین طرح تحول اقتصادی در استان با بیان اینکه در اقتصاد فعلی کشور یارانه از هدف اصلی خود فاصله گرفته است، بیان داشت: هم اکنون بیش از 90 هزار میلیارد تومان یارانه در کشور پرداخت می شود که تنها 70 درصد از این یارانه ها در بین سه دهک بالای جامعه توزیع می شود.

وی از توزیع ناعادلانه یارانه ها در کشور انتقاد کرد و هدف اصلی از اجرای طرح تحول اقتصادی توسط دولت نهم را توسعه عدالت اجتماعی در راستای سند چشم انداز انقلاب، اصلاح ساختارهای اقتصادی در چهارچوب اصل 44 قانون اساسی وکاهش شکاف طبقاتی دانست.

حجت الاسلام حسنی با اشاره به سپرس شدن سه دهه از عمر انقلاب اسلامی و استقرار حکومت مقدس جمهوری اسلامی در کشور اظهارداشت: استقلال وثبات سیاسی کشور از سلطه بیگانگان ممانعت به عمل آمده وبا رهبری ولی فقیه زمان امام خمینی (ره) حکومتی اسلامی در کشور محقق شده که آرزوی دیرینه نیاکان مسلمان ما بوده است.

حسنی خاطرنشان کرد: در این راستا خود باوری وباورهای اسلامی در ما ملت ایران شکل گرفت تا حدی که این مدت کم کشورمان پیشرفت هایی داشت که در جهان بی سابقه بوده است.

وی یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی را دستیابی به انرژی هسته ای دانست ویادآورشد: با وجود دشمنان داخلی و خارجی عالمانه وشجاعانه از این دستاوردها حمایت کرده وبر ادامه آنها تاکید خواهیم کرد.

حجت الاسلام حسنی طرح تحول اقتصادی را نیز از دیگر دستاوردهای انقلاب دانست وبیان داشت: امیداریم این طرح نیز با همت مسئولان به صورت کامل اجرا شود تا عدالت در جامعه حکمفرما باشد و در سایه آن اتحاد عملی در کشور را شاهد باشیم.

رئیس سازمان امور اقتصاد ودارایی آذربایجان غربی نیز در این همایش با اشاره به شروع تفکر اجرای طرح تحول اقتصادی در دو لت های گذشته اظهارداشت: دولت نهم عالمانه وبا قدرت نسبت به عملی کردن این طرح اقدام کرده وبه صورت جدی مص3مم به اجرای آن است.

مرتضی خلیل زاده با بیان اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی نیازمند صبر، تلاش وهمدلی مردم است گفت: به بار نشستن طرح تحول اقتصادی زمان بر خواهد بود اما نتیجه آن حلاوتی است که در اقتصاد خانوارها وکشور مشاهد خواهد شد.