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۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۰

طرح نظارتی بازار ویژه اعیاد و شب یلدا در گلستان در حال اجرا است

طرح نظارتی بازار ویژه اعیاد و شب یلدا در گلستان در حال اجرا است

گرگان- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: طرح نظارتی به مناسبت اعیاد مبارک، شب یلدا و برگشت حجاج از بیت‌ الله الحرام، در این استان در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر دوشنبه در اجرای این طرح افزود: برای جلوگیری از افزایش احتمالی قیمت برخی از کالاها و فراهم کردن بسترهای لازم برای خرید مناسب شهروندان، این طرح در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: کسبه و بازاریان با نصب برچسب قیمت بر روی کالا و صدور فاکتور برای کالاها و خدمات و رعایت درصد سودهای تعیین شده و قیمتهای مصوب توجه لازم را داشته باشند.

به گفته کهنسال، شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را از طریق تلفن ‪ ۲۴۱‬ستاد خبری این سازمان و ادارات بازرگانی شهرستانها و مجامع امور صنفی اطلاع داده تا در اسرع وقت پیگیریهای لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: اجرای طرح نظارتی ویژه که از نیمه دوم آذر ماه آغاز شده و تا دهم دی ماه آینده ادامه دارد و در این طرح با بهره‌ گیری از ظرفیت بازرسی اصناف در سطوح عمده‌ فروشی و خرده فروشی، از بازرسان ویژه طرح تشدید بازرسیها برای اعمال نظارت بیشتر در سطح بازار دراستان به کار گرفته است.
 
40 هزار واحد صنفی در گلستان فعالیت دارد.

کد مطلب 801218

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