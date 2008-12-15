طرح نظارتی بازار ویژه اعیاد و شب یلدا در گلستان در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر دوشنبه در اجرای این طرح افزود: برای جلوگیری از افزایش احتمالی قیمت برخی از کالاها و فراهم کردن بسترهای لازم برای خرید مناسب شهروندان، این طرح در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: کسبه و بازاریان با نصب برچسب قیمت بر روی کالا و صدور فاکتور برای کالاها و خدمات و رعایت درصد سودهای تعیین شده و قیمتهای مصوب توجه لازم را داشته باشند.

به گفته کهنسال، شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را از طریق تلفن ‪ ۲۴۱‬ستاد خبری این سازمان و ادارات بازرگانی شهرستانها و مجامع امور صنفی اطلاع داده تا در اسرع وقت پیگیریهای لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: اجرای طرح نظارتی ویژه که از نیمه دوم آذر ماه آغاز شده و تا دهم دی ماه آینده ادامه دارد و در این طرح با بهره‌ گیری از ظرفیت بازرسی اصناف در سطوح عمده‌ فروشی و خرده فروشی، از بازرسان ویژه طرح تشدید بازرسیها برای اعمال نظارت بیشتر در سطح بازار دراستان به کار گرفته است.



40 هزار واحد صنفی در گلستان فعالیت دارد.