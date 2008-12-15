به گزارش خبرنگار سیاسی مهر ، به دنبال توافق رؤسای جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا مقرر شد نمایشگاه آلبا با حضور کشورهای عضو (کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه، بولیوی، دومینکن، هائیتی و اکوادور به طور ناظر) در تهران برگزار شود که به واسطه این نمایشگاه ایران به مرکزی برای ارائه کالاهای تولیدی این کشورها در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه تبدیل می شود. متقابلا جمهوری اسلامی ایران نیز نمایشگاه بزرگی در این کشورها برگزار خواهد کرد که زمینه را برای حضور بیشتر شرکتهای ایرانی در بازار این کشورها فراهم می کند.

روح همکاری در مجموعه کشورهای عضو آلبا بر این اساس استوار است که کشورهای عضو می بایست ترجیحا نیازمندیهای خود را از کشورهای دیگر عضو تامین کنند و با توجه به توانمندی صنعتی کشورمان گسترش و تعمیق روابط با آلبا در چارچوب برگزاری نمایشگاه می تواند برای هر دو طرف سودمند و مفید باشد.

ایران به طور سنتی وارد کننده برخی محصولات کشاورزی است که این کشورها تولید کننده آن می باشند و در مقابل این کشورها نیز نیازمندیهای صنعتی، علمی و تکنولوژیکی دارند که به راحتی توسط ایران قابل تامین است و در واقع تحقق این ایده همکاری منوط به آشنایی و ارتباط بیشتر شرکتهای دو طرف می باشد. لذا برگزاری این نمایشگاه اولین گام در این راستا به شمار می رود.

این نمایشگاه از 27 الی 30 آذر ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

از ونزوئلا وزیر صنایع سبک، وزیر توریسم، وزیر فرهنگ، وزیر صنایع از نیکاراگوئه وزیر صنایع و از اکوادور یک هیئت بلند پایه اقتصادی و از بولیوی معاون وزیر تجارت خارجی حضور خواهند داشت.