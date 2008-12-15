میزان اعتبارات تخصیصی به هرمزگان سه برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالعلی صاحب محمدی عصر امروز در حاشیه بازدید از چندین پروژه در دست اجرای راه اظهار داشت: توجه به مناطق کمتر توسعه یافته و تخصیص اعتبارات ویژه ای جهت رفع این مناطق از محرومیت و بن بست افزایش یافت و تنها در سه ساله اخیر حجم کل اعتبارات تملک دارایی اختصاص یافته به هرمزگان به بیش یکهزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سالهای قبل از خود رشد چشمگیری را شاهد بوده است.

وی افزود: در طول سه ساله اخیر بیش از سه هزار و 500 پروژه عمرانی متعدد در جای جای هرمزگان تعریف شد که سالانه دست کم 800 پروژه در استان به بهره برداری کامل رسیده است.

صاحب محمدی به میزان حجم عظیم سرمایه گذاری خارجی متفاضی در هرمزگان اشاره کرد و گفت: با به تمر رسیدن دهها پروزه صنعتی عظیم در غرب بندرعباس بیش از 50 هزار شغل مستقیم در استان ایجاد می شود.

مقام عالی دولت نهم در هرمزگان ادامه داد: نمی توان عمق نگاهها به هرمزگان و تلاشهای صورت گرفته برای رفع محرومیت از این دیار را نادیده گرفت، امروز هرمزگان با سالهای گذشته خود قابل قیاس نیست.

استاندار هرمزگان عنوان کرد: راه به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه هرمزگان بشمار می رود و ظرف سه سال اخیر بیش از 230 کیلومتر را ه دوبانده در استان ایجاد شده که هم در پویایی اقتصادی و هم در کاهش میزان تلفات و خسارات نقش جدی داشته است.