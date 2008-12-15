پیش نویس استانداردهای بین المللی تدوین شده در سازمان استاندارد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تعیین آمینهای فهرست شده خاص مشتق شده از زنگزاهای آزو در مواد رنگرزی ( پذیرفته شده در سازمان بین المللی)، تدوین استاندارد بین المللی حد مجاز آفلاتوکسین در مغزهای درختی (پسته، بادام و فندق) و تدوین استانداردهای بین المللی روش نمونه برداری از مغزهای درختی(پسته، بادام و فندق) برای آزمون آفلاتوکسین از پیش نویسهای استاندارد بین المللی تدوین شده توسط پژوهشگران و کارشناسان سازمان استاندارد است.
در زمینه فرآورده های بهداشتی، آرایشی - میکروبیولوژیکی نیز دستورالعملهای کلی برای آزمونهای میکروبیولوژی (ISO21148)، جستجو و شناسایی سودوموناس آئرو ژی نوزا (ISO22717)، جستجو و شناسایی استافیلوکوکوس ارئوس(ISO22718)، جستجو و شناسایی ارشریشیا کلی (ISO 21150) و جستجو و شناسایی میکروارگانیسم های مشخص و نامشخص (ISO18415 ) تدوین شده است.
جستجو و شناسایی کاندیدا آلبیکنس (ISO18416)، جستجوی شمارش باکتریهای هوازی مزوفیل (ISO21149) و جستجوی شمارش کپک و مخمر (ISO16212) دیگر پیش نویسهای استاندارد بین المللی تدوین شده از سوی پژوهشگران و کارشناسان سازمان استاندارد در زمنیه فرآورده های بهداشتی، آرایشی - میکروبیولوژیکی است.
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