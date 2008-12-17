استیل آذین بدنبال اعاده حیثیت/جنگ صدرنشینی بین سپاهان نوین و آلومینیوم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استیل آذین که هفته گذشته با 4 گل برابر مقاومت بسیج فارس تن به شکست داده، در این هفته برای اعاده حیثیت و بازگشت به جمع دو تیم بالای جدول گروه یک مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در زمین مهرکام پارس به میدان می رود.

البته بازی رو در روی تیم های فولاد سپاهان نوین و آلومینیوم اراک، دو تیم بالای جدول این گروه هم می تواند شرایط مناسبی را برای صعود شاگردان دست نشان به جمع تیم های بالانشین این گروه فراهم سازد.

برنامه کامل دیدارهای هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه دو:

پنج شنبه - 28/9/87

* ماشین سازی تبریز - اتکا گلستان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

گروه یک:

جمعه - 29/9/87

* گل گهر سیرجان - مقاومت بسیج فارس، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

* مهرکام پارس - استیل آذین، ساعت 14، ورزشگاه اسلامشهر تهران

* نساجی مازندران - هما تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* پتروشیمی تبریز - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

* کوثر لرستان - شهرداری تبریز، ساعت 14 ، ورزشگاه تختی خرم آباد

* شهرداری زنجان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه کارگران زنجان

* فولاد سپاهان نوین - آلومینیوم اراک، ساعت 14، ورزشگاه صفائیه اصفهان

گروه دو:

* دیهیم اهواز - داماش لرستان، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز

* پیام مخابرات فارس - شاهین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* شاهین پارس جنوبی - تراکتور سازی تبریز، ساعت 14، بهشتی بوشهر

* تربیت یزد - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد

شنبه - 30/9/87

* نیروی زمینی - شموشک نوشهر، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی تهران

* شیرین فراز کرمانشاه- مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

جدول رده بندی گروه یک:

1- فولاد سپاهان نوین 15 امتیاز

2- آلومینیوم اراک 13 امتیاز

3- شهرداری تبریز 12 امتیاز - تفاضل گل 4+

4- استیل آذین 12 امتیاز - تفاضل گل 1+

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13- شهرداری زنجان 3 امتیاز

14- شهرداری بندرعباس 2 امتیاز

جدول رده بندی گروه دو:

1- شاهین بوشهر 19 امتیاز

2- نیروی زمینی 14 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- تراکتورسازی تبریز 13 امتیاز

4- پیام مخابرات شیراز 11 امتیاز- تفاضل گل 4+

5- مس رفسنجان 11 امتیاز- تفاضل گل 3+

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13- تربیت یزد 4 امتیاز

14- ماشین سازی تبریز یک امتیاز(یک بازی کمتر)