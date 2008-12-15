۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۵

259 واحد صنفی متخلف تعطیل شدند

در ادامه سیاستهای سازمان حمایت مبنی بر پیشگیری از بروز هرگونه تخلف توسط واحد‌های صنفی، 259 واحد متخلف تعطیل و 576 واحد دیگر جهت صدور رای به هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، به دنبال اجرای وظایف قانونی سازمان حمایت مبنی بر نظارت، بازرسی و برخورد با تخلفات واحد‌های صنفی، توزیعی، تولیدی، خدماتی و ... در سراسر کشور، بازرسان سازمانهای بازرگانی طی هفته گذشته با بررسی عملکرد واحد‌های صنفی، 854 واحد متخلف را به اتهام گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، امتناع از عرضه کالا و ... شناسایی کردند.

پس از تحقیقات تکمیلی و بررسی پرونده نظارتی آنان، 259 واحد متخلف به دلیل داشتن بیش از چهار مرتبه سابقه تخلف با رای مراجع ذیصلاح تعطیل و حداقل به مدت سه ماه از ادامه فعالیت منع و 576 واحد دیگر جهت صدور رای به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات معرفی شدند.

ستادهای خبری مستقر در سازمانهای بازرگانی سراسر کشور از طریق شماره تلفن 124 شکایات مردمی را دریافت کرده و در حداقل زمان ممکن به آن رسیدگی می‌کند.

