259 واحد صنفی متخلف تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، به دنبال اجرای وظایف قانونی سازمان حمایت مبنی بر نظارت، بازرسی و برخورد با تخلفات واحد‌های صنفی، توزیعی، تولیدی، خدماتی و ... در سراسر کشور، بازرسان سازمانهای بازرگانی طی هفته گذشته با بررسی عملکرد واحد‌های صنفی، 854 واحد متخلف را به اتهام گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، امتناع از عرضه کالا و ... شناسایی کردند.

پس از تحقیقات تکمیلی و بررسی پرونده نظارتی آنان، 259 واحد متخلف به دلیل داشتن بیش از چهار مرتبه سابقه تخلف با رای مراجع ذیصلاح تعطیل و حداقل به مدت سه ماه از ادامه فعالیت منع و 576 واحد دیگر جهت صدور رای به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات معرفی شدند.

ستادهای خبری مستقر در سازمانهای بازرگانی سراسر کشور از طریق شماره تلفن 124 شکایات مردمی را دریافت کرده و در حداقل زمان ممکن به آن رسیدگی می‌کند.

