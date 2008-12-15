260 مقاله به همایش زبان شناسی و مردم شناسی لارستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در لارستان، علی مریدی بعد از ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان لارستان افزود: از این تعداد 190مقاله از سوی اساتید و استاد یاران دانشگاه ها ارسال شده است.

وی ادامه داد: به منظور ارتقای سطح کیفی این همایش از 40 تن از صاحب نظران خارجی و داخلی برای شرکت در مراسم زبان شناسی و مردم شناسی شهرستان لارستان دعوت شده است.

دبیر همایش زبان شناسی و مردم شناسی شهرستان لارستان در خصوص اهداف این همایش سراسری نیز بیان کرد: هدف عمده برگزاری این همایش بازسازی، بازپویایی زبان و فرهنگ و هویت این خطه پهناور در جنوب ایران است.

مریدی از راه اندازی سایت لارشناسی به آدرس اینترنتی WWW.LARSHENASI.COM خبر داد و افزود: این سایت با هدف ایجاد بستر مناسب امور تحقیقاتی و پژوهشی لارستان شناسی راه اندازی شده است.

وی همچنین از نامگذاری 20تا 27 اسفند ماه به نام هفته شهر تاریخی لارستان کهن خبر داد و گفت: در این هفته سعی می شود با برپایی نمایشگاه های متعدد آداب و رسوم، صنایع دستی و غذایی بومی شهرستان لار معرفی شود.

به گفته مریدی همایش زبان شناسی و مردم شناسی شهرستان لارستان مقارن اسفند ماه سال 87 برگزار می شود.