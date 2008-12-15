نخستین مجمع صنعت و معدن کشور در آمل تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاوه عصر دوشنبه در همایش صنعتگران و معدنداران استان در آمل با بیان اینکه تشکیل و راه اندازی این مجمع برای این شهرستان با توانمندیهای بالای صنعتی و معدنی بسیار ضروری بوده است گفت: هم اکنون حدود نیمی از واحدهای صنعتی و تولیدات صنعتی و معدنی مازندران در شهرستان آمل وجود دارد.

وی افزود: در حال حاضر درخواست بسیاری از صنعتگران و معدن داران شهرستان آملی این است که مسئولان استانی و کشوری هر چه سریعتر این شهرستان را به عنوان شهرستان صنعتی کشور نامگذاری کنند.

وی از مسئولان ذیربط در این بخش خواست در نامگذاری شهرستاند صنعتی آمل هر چه سریعتر اقدام کنند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران هم در این همایش گفت: این مجمع می تواند به عنوان یک صندوق و حامی مالی در وضعیت بحرانی بانک ها در ارائه تسهیلات در مواقع ضروری به واحدها یک پشتوانه قوی باشد.

نصیر عمرانیان محمدی افزود: هم اکنون به علت سیستم انقباضی بانک ها در ارائه تسهیلات برای واحدهای در تعطیلی، متاسفانه حامی و متولی خاصی در کمک به آنان وجود ندارد و خلاء این مجمع به آشکارا احساس می شود.