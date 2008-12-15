ایران در کنگره جهانی اندویورولوژی مقام دوم را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، یک محقق دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این خصوص طی یک نشستی خبری افزود: در کنگره جهانی مذکور که با حضور 50 کشور در چین برگزار شد به تعداد مقالات پذیرفته شده هر کشور برای ارائه در کنگره پرچم آن کشور به اهتزاز درآمد که ایران پس از کشور آمریکا در جایگاه دوم در خصوص ارائه مقالات و اهتزاز پرچمها قرار گرفت.

علیرضا امین شریفی افزود: کنگره مذکور هرساله با هدف آشنایی محققان دنیا با جدیدترین روشهای جراحی های کم تهاجمی (روشهایی که حداقل برشهای جراحی را روی پوست بیمار ایجاد می کند) در رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه خود نیز در این کنگره سه مقاله ارائه کرده ام، عنوان کرد: جراحی لاپاروسکوپیک سنگ کلیه در کودکان، جراحی لاپروسکوپیک تنگی مادرزادی مجاری کلیه در کودکان و جراحی لاپاروسکوپیک برداشت کلیه موضوعات این سه مقاله است.

این فوق تخصص اندویورولوژی عنوان کرد: در کنگره جهانی اندویورولوژی 40تن از ایران حضور داشتند به طوریکه شرکت کنندگان ایرانی به طور تقریبی از تمامی استانها بوده اند.

وی یادآور شد: در سال گذشته کشور ایران از نظر تعداد مقالات ارائه شده در این کنگره ر رتبه نهم قرار داشت که کسب مقام دوم در سال جاری امری مهم محسوب می شود.

امین شریفی گفت: با توجه به اینکه رشته اندویورولوژی در دنیا رشته ای جوان به شمار می آید و حدود 20سال از آن می گذرد تعداد مقالات ارائه شده از کشورمان در این کنگره نشانگر پیشرفت ایران بوده و به طور قطع با سرمایه گذاری بیشتر در این رشته محققان ایرانی حرفهای جدید و زیادی در دنیا خواهند داشت به طوریکه یکی از قطبهای اندویورولوژی دنیا محسوب شویم.

این کنگره از 10 آذر به مدت چهار روز در کشور چین برگزار شد.