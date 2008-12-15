برگزیدگان جشنواره تولیدات استانی حوزه هنری معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش ادبیات پایداری کتاب‌های "شوکران" عبدالمجید نجفی، "پرونده 312" اکبر صحرایی و "یاسر سایر احمد" بیژن کیا برگزیده شدند و از فاضل نظری به خاطر تلاش موثر در عرصه ادبیات تقدیر شد.

در بخش داستان تالیفی کتاب‌های "‌خودنوشت" مصطفی جمشیدی، "این شمع در آفتاب" از حوزه هنری استان گیلان و "شهر من گمشده است" از حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری آثار برتر معرفی شدند. همچنین در بخش داستان‌نویسی از کتاب "یار دلنواز" تقدیر شد.

بخش نشست داستان‌نویسان جوان نیز جوایز خود را به داستان‌های داستان از دره های تا باک سقوط خواهیم کرد اثر فاطمه خلخالی استاد از خراسان رضوی، "حذف صدای باد" امید حاجیزاده از سمنان و خانم اکرم زیبایی از استان تهران اهدا کرد.

و ناگهان همیشه مجید بالداران، کودکی در شب سقاخانه قاسم آهنین‌جان و آوازهای ابری محمدرضا احمدی‌فر در بخش کتاب‌های شعر آثار برتر و نوغزل از تهران، ‌تسبیح و ترکش از قم و شب منظومه‌ها از تهران مجموعه شعر برگزیده شدند. نیما فرقه از گیلان، ‌سینا علیمحمدی از تهران و هانا سیفی از کردستان شاعران برتر لقب گرفتند.

در نگارگری رضا بدرالسما ‌از اصفهان، ‌سمانه دوستی‌نیا، رضا مهدوی و اصلان افشار از خراسان رضوی و مهدی فرخی از تهران برگزیده و مهرداد لطفی‌پور از قزوین و مهدی موذن از مازندران بهترین گل و مرغ‌نگاران شدند. مژگان صوفلو از آذربایجان غربی، ‌رضا عامری، روح‌الله فاضلی، معصومه عاملی و ویدا دبیر نیز در بخش تذهیب برتر شدند.

در بخش خوشنویسی پژمان صادات‌نژاد، سلیمان میری و علی فراستی در نستعلیق، سیدعلی فخاری، ‌میثم سلطانی و حسن اعرابی در شکسته‌نستعلیق، ابوالفضل خزایی، ‌محسن عبادی و ناصر طاووسی با تقدیر از احمد عبدالرضایی در نسخ، عباس الفتی، سیداحمد شفیعی و صابر صفایی در ثلث و مصطفی نوربخش، قاسم بخشی و محمدعلی فراستی در گرایش‌های نوین برتر شدند.

در نقاشی بهناز عبدالله‌پور،‌ فردین صادق‌عیوبی، حسین شیخعلی‌شاهی، سعید اسکندری و هاشم ایرانی برگزیده شدند و لوح تقدیر به سیدمحمد ضیایی، محمود اشرفی و زهرا پورخوش رسید. مجتبی ادیبی، ‌جابر اسدی و علیرضا پاکدل در کاریکاتور و در گرافیک محمد عدیلی‌پور‌ برگزیده و از حامد میرزاحسینی تقدیر شد. ابراهیم سلیمانی و جمشید فرجوندفرد در عکاسی تقدیر شدند.

هیئت داوران بخش هنرهای تصویری دومین جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری نیز در پنج بخش ایده، فیلمنامه، پویانمایی، مستند و داستانی هنرمندان برتر را معرفی کرد که در بخش ایده شیوت کاظمی با ایده گیلار، ‌محمدجواد اعتباری با ایده کلاف اعتقادات، اسحاق آقایی با ایده زیباتر از گل و محمد پورجعفری با ایده انتخابات به عنوان برترین ایده‌پردازان معرفی شدند.

"دییرمان" غریب منوچهری، ‌"الف، از کجا آمد" محمد ملاعباسی و "آخرین فرهاد" محمدرضا ملکی بهترین فیلمنامه شدند و "نوا" غریب منوچهری، "برادر جان حواست کجاست" مهدی زرگری، "کاشکی یکی پیدا بشه" حامد بانک و "چنگال عقاب" پیمان براهین و فرهاد عقابپور نیز به عنوان بهترین آثار پویانمایی دست یافتند.

گوز یاشی سعید علایی و چشمه‌های آب گرم عبدالرسول آذرشب فیلم‌های مستند برگزیده و خانه فاطمه کجاست فریدون نجفی، مهمانی رقیه توکلی، رنگ و خاک قاسم لطفی خواجه‌پاشا و دفینه احمد حیاتی در عرصه فیلم‌های داستانی برگزیده شدند.

عقل سرخ اثر رضا سلطانی، ‌دار مراد اثر شیما دل هنر و عاشقستان اثر سروش طاهری در بخش صحنه‌ای عرصه هنرهای نمایشی به عنوان برترین نمایش‌ها انتخاب شدند و در بخش نمایش‌های خیابانی یادگاران موسی هدایتی و هفت خوان رستم علی حلوی از سوی هیئت داوران به عنوان اثر برتر معرفی شدند.

نمایشنامه‌های خواب برهنه برف اثر رضا گشتاسب، ‌نود غزل انتظار اثر نادر ساعی‌ور، نقش بر آب اثر حسین بیانلو و شعله‌ای در هیئت مردی اثر محمد سیم رازی نیز به عنوان برترین نمایشنامه‌های دومین جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری برگزیده شدند. در عرصه موسیقی آثار کویرانه 2 و 3 از استان کرمان مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت.

هیئت داوران دومین جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری استان‌های قم،‌ یزد و چهارمحال و بختیاری را در بخش لوح فشرده برتر معرفی و در بخش کتاب پژوهشی لوح تقدیر خود را به استان‌های گیلان و قم اهدا کرد. استان‌های خراسان رضوی،‌ کردستان ، سیستان و بلوچستان و همدان نیز در بخش نشریه مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش کتاب الکترونیک استان سمنان برگزیده شد. همچنین استان‌های گیلان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در بخش مجموع کتاب مورد تقدیر قرار گرفتند و در بخش پوستر هیچ استانی شایسته تقدیر شناخته نشد.