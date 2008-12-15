ایجاد 740 پژوهش سرا در آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر،‌ علیرضا علی احمدی عصر امروز در دهمین جشنواره جوان خوارزمی که در سالن وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه در حال حاضر 216 پژوهش سرا در آموزش و پرورش فعالیت می کنند گفت: تلاش می کنیم این تعداد به 740 پژوهش سرا برسد به طوریکه در هر منطقه آموزش و پرورش یک پژوهش سرا ایجاد شود.

وی اظهار داشت: فرایند نوآوری به خوبی تبیین نشده است و جای خلاقیت در مدارس و دانشگاههای ما خالی است از این رو باید با تغییر در کتب درسی مباحث نوآوری را در دروس مدارس و دانشگاهها بگنجانیم.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه در مدارس باید فرایند یاددهی - یادگیری اتفاق بیفتد گفت: در مراکز تربیت معلم نیز باید رویکردها تغییر کنند تا حافظه محوری در میان دانش آموزان کاهش یابد.

وی بر تبیین مسئله فناوری در آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود که آموزش و پرورش چه سهمی از تحقیق و فناوری داشته باشد تا زمانی که دانش آموزان وارد دانشگاهها می شوند،‌ پ‍ژوهش با سرعت بیشتری انجام شود.

علی احمدی اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر دانش آموزان ما در مدارس تیزهوشان در رشته های ریاضی و فیزیک تحصیل می کنند و باید شرایطی را فراهم کنیم که دانش آموزان تیزهوش به رشته های فنی و حرفه ای نیز وارد شوند.