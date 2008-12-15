قهرمان جودوی جهان و المپیک به ایران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی جودودی کشورمان که هم اکنون برای حضور در تورنمنت "کانوکاپ" در توکیو به سر می برد، در مذاکره با " اینوئه " موافقتش را برای انجام سفری 10 روزه به تهران و تمرین با ملی پوشان ایران کسب کرد.
" اینونه " در اوزان 90 و 100 کیلوگرم مدال های طلا، نقره و برنز جهان و المپیک را از سال 2000 در اختیار دارد که مهمترین آنها کسب 3 مدال طلای المپیک است.
آرش میراسماعیلی قرار است در مدت اقامت خود در ژاپن، شرایط حضور یک مربی طراز اول در کادر فنی تیم ملی جودوی ایران را فراهم سازد.
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