  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۰۲

به دعوت آرش میراسماعیلی؛

قهرمان جودوی جهان و المپیک به ایران می آید

قهرمان جودوی جهان و المپیک به ایران می آید

با دعوت آرش میر اسماعیلی، قهرمان پرآوازه جودوی ژاپن برای تمرین با ملی پوشان ایران به تهران سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی جودودی کشورمان که هم اکنون برای حضور در تورنمنت "کانوکاپ" در توکیو به سر می برد، در مذاکره با " اینوئه " موافقتش را برای انجام سفری 10 روزه به تهران و تمرین با ملی پوشان ایران کسب کرد.

" اینونه " در اوزان 90 و 100 کیلوگرم مدال های طلا، نقره و برنز جهان و المپیک را از سال 2000 در اختیار دارد که مهمترین آنها کسب 3 مدال طلای المپیک است.

آرش میراسماعیلی قرار است در مدت اقامت خود در ژاپن، شرایط حضور یک مربی طراز اول در کادر فنی تیم ملی جودوی ایران را فراهم سازد.

کد مطلب 801386

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها