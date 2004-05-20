خلبان اسراييلي مرده و جسدش نزد حزب الله لبنان است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه اسراييلي يديعوت آحارونوت، مسئولان بررسي پرونده مبادله اسيران اسراييلي و فلسطيني اعلام كردند: خلبان اسراييلي بدون شك مرده است وجسد وي نزد حزب الله است.

گفته مي شود مرحله اول مبادله اسيران ميان حزب الله و اسراييل با آزادي 400 اسير فلسطيني دربند و 35 عرب و جنازه سه نظامي اسراييلي و سرهنگ حنان تنتبام پايان يافت .

نيروهاي مقاومت حزب الله لبنان پاييز سال 1987 پس از اينكه هواپيماي اسراييل را در آسمان لبنان سرنگون ساختند ران آراد خلبان اين رژيم را در نزديكي شهر صيدا در جنوب لبنان دستگير كردند.

اين روزنامه ابراز عقيده كرد: اززمان ناپديد شدن ران آراد اخبار ضد و نقيضي درباره سرنوشت وي منتشر شد تااينكه سيد حسن نصر الله دبير كل حزب الله لبنان حضور آراد در ايران و سوريه تكذيب كرد و گفت : وي در لبنان است.