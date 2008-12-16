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۲۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۳

عملیات خط کشی معابر ساری به روش نوین آغاز شد

عملیات خط کشی معابر ساری به روش نوین آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: شهردار ساری گفت: عملیات خط کشی معابر مرکز استان به روش نوین اسکیرید آغاز شد.

سید علی حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای عملیات خط کشی معابر شهری علاوه بر زیبایی مناظر شهری نقش بسزایی در آرام سازی ترافیک شهری دارد.

وی ادامه داد: برای اولین بار در مازندران، خط کشی معابر شهری به صورت اسکیرید و از نوع رنگ گرم ترموپلاستیک که با شرایط آب و هوایی مازندران سازگاری خوبی دارد استفاده شده است.

حجازی گفت: این نوع رنگ در کیسه های 25 کیلویی به صورت پودر و در محل اجرا در داخل پیش گرم ریخته می شود و در دمای 200 درجه ذوب شده و به صورت اسکیرید اجرا می شود.

وی تصریح کرد: ضخامت رنگ هزار و 500 میکرون بوده و برای ماندگاری بهتر از مایعی به نام پرایمر که باعث شل شدن قیر آسفالت جهت پیوستگی بیشتر رنگ شده استفاده می شود.

کد مطلب 801447

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