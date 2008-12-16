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۲۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۳

محمود ساجدی فر قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور شد

محمود ساجدی فر قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور شد

طی حکمی از سوی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه قائم مقام این سازمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، جمعی از مسئولان و کارکنان این سازمان برگزار و طی آن محمود ساجدی فر به عنوان قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه معرفی شد.

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در این مراسم گفت: در سازمان اوقاف با توجه به رویکرد تحولی که دنبال می کنیم نیازمند تحولاتی در ساختار سازمان هستیم چرا که سازمان اوقاف از یک طرف نهاد اقتصادی است و با اموال و موقوفات سرو کار دارد و از سوی دیگر نهادی فرهنگی است که باید به ترویج و توسعه فرهنگ وقف بپردازد.

حجت الاسلام حیدر مصلحی با بیان اینکه برای ایجاد تحول نیازمند ساختار و ساز و کار مناسب برای رسیدن به نتایج دلخواه هستیم تصریح کرد: پس از انجام کار کارشناسی در این زمینه مقرر شد تا قائم مقام برای سرپرستی سازمان ایجاد شود.

در ادامه این مراسم نیز قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه در سخنانی با تقدیر از حسن توجه نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان خواستار همکاری همه جانبه برای تحقق اهداف سازمان اوقاف در عرصه های مختلف شد.

کد مطلب 801623

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