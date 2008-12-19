  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۰

تنش میان اوباما و گریفین/

اوباما تمایلی برای بازگشت به ماه ندارد!

اوباما تمایلی برای بازگشت به ماه ندارد!

مدارک و مستندات موجود حاکی از عدم تمایل باراک اوباما نسبت به برنامه بازگشت دوباره انسان به ماه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان می گویند مایکل گریفین مغز همه کاره ناسا ارتباط خوبی با تیم دوره انتقالی رئیس جمهور منتخب آمریکا ندارد. در حقیقت کاملا روشن به نظر می رسد که مایکل گریفین همکاری مناسبی با باراک اوباما و تیم انتقالی وی در خصوص برنامه های فضایی از جمله بازگشت به ماه از خود نشان نمی دهد.

از آن گذشته روزنامه "اورلاندو سنتینل" چاپ آمریکا گزارش داد: گریفین هم اکنون دست به مانع تراشی زده تا تلاشهای اوباما برای دستیابی به اطلاعات مربوط به برنامه بازگشت به ماه را خنثی کند.

گزارشها حاکی از آن است که گریفین حتی در پاسخ به رئیس گروه انتقال قدرت در امور فضایی به اوباما گفته است که وی در مقامی نیست که درباره برنامه بازگشت دوباره انسان به ماه صحبت کند!

شاهدان عینی گزارش داده اند که گریفین چندی پیش و در جریان گفتگوی جنجال برانگیز خود با لوری گراور از مدیران ارشد پیشین ناسا که ریاست تیم انتقال مدیریت ارشد در ناسا به دولت آتی اوباما را بر عهده دارد، خواستار گفتگوی مستقیم و رودر رو با رئیس جمهور منتخب آمریکا شده است.

از آن گذشته برخی منابع اطلاعاتی گزارش داده اند، گریفین در حال دیکته کردن این استراتژی به مدیران ارشد و کارمندان رده های پایین تر ناسا است که در حضور اوباما از برنامه آتی ناسا برای بازگشت به ماه هیچگونه انتقادی را مطرح نکنند.

به عقیده کارشناسان نگرش بحث برانگیز گریفین در قبال اوباما نشأت گرفته از این حقیقت است که برنامه بازگشت دوباره به ماه بسیار پرهزینه تر از محاسبات قبلی بوده و از آن گذشته وی تلاش می کند تا به هر نحوی برنامه ساخت نسل آتی فضاپیماهای ناسا موسوم به Orion را حفظ کند.

کد مطلب 801640

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها