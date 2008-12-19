سجادیه به "چهارسوق خاطره" نرسید

فرزاد کاشف تهیهکننده "چهار سوق خاطره" به خبرنگار مهر گفت: بازی خانم سجادیه در این مجموعه منتفی شد و گزینههای دیگری برای بازی مطرح شدهاند که هنوز با هیچکدام به نتیجه نرسیدهایم. این بازیگر نقش همسر حسین محجوب را بازی میکند و باید از نظر سن و جنس بازی با هم هماهنگ باشند.
وی در ادامه افزود: یکی از گزینههای جدی ما خانم رویا تیموریان است که در حال خواندن فیلمنامه است. بازی این بازیگر از اول دی شروع میشود و به زودی او را انتخاب میکنیم. مدیران سیما علاقه زیادی دارند مجموعه برای پخش در بهمن آماده شود. اما با توجه به روند کار نمیتوانیم آن را برای پخش در دهه فجر آماده کنیم. تصویربرداری تا اواخر بهمن ادامه دارد.
"چهار سوق خاطره" داستان سه دوست است که قبل و بعد از انقلاب مسائل مختلف را تجربه میکنند. فیلمنامه اولیه را فرهاد علیزاده آهی نوشته و محمد رضایی راد آن را بازنویسی کرده است. 12 قسمت داستان پیش از انقلاب و قسمت پایانی آن در زمان حال روایت میشود.
این مجموعه در سیمافیلم تهیه میشود و محجوب که پیشتر در "رسم عاشقکشی" با معصومی همکاری کرده، نقش اصلی آن را بازی میکند. حمیدرضا افشار، ناصر آقایی، جمشید جهانزاده و شیرین بینا دیگر بازیگران مجموعه هستند و سایر عوامل آن عبارتند از مدیر تصویربرداری: منصور آذرگل، طراح گریم: روحالله مفیدی و صدابردار: احمد صالحی.
