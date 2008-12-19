رهبر انگلیکنها خداوند را تنها عامل حل مشکلات بریتانیا دانست

رهبرانگلیکنها خداوند را تنها عامل حل مشکلات بریتانیا دانست
رهبر معنوی کلیسای انگلیکن انگلستان گفت که خداوند میتواند تمام مشکلات اجتماعی را که در بریتانیا وجود دارد حل کند اما الزاماً این مسئله به همان نحوی که مردم انتظار دارند رخ نمیدهد. وی در یاد آور شد شیوه خداوند برای حل مسائل بریتانیا از طریق ما است. ما احساس خوشبختی نمیکنیم و این یعنی مشکل در جامعه ، اما خداوند همواره درکنار ما است.
دو سخنرانی درباره حقوق بشر در عربستان
دانشکده آموزش اقتصاد عربستان به مناسبت روز ملی حقوق بشر که شورای حقوق بشر این کشور تنظیم کرده است دو سخنرانی به این مناسبت برگزار میکند. یک سخنرانی روز سه شنبه با سخنرانی عضو هیئت شورای حقوق بشر و دیگری روز چهارشنبه با سخنرانی یکی از استادان کمیته حقوق بشر برگزار میشود.
اجازه جدایی به زنان بحرینی با شرایط اسلامی
دولت بحرین برای نخستین بار قانونی تنظیم کرد که به زنان اجازه میدهد با شرایطی از همسران خود جدا شوند. بحرین عدم نفقه و یا غیبت مرد را از این شروط خواند و وضع کنندگان قانون جدید این تصمیم را بر اساس شریعت اسلام و قانون احکام خانواده اخذ کردند.
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