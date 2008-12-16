12 مجتمع رفاهی در همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اژدر محمودی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر شش مجتمع خدماتی رفاهی در جاده های استان همدان فعال است و بیش از 30 مورد موافقت نامه اصولی جهت احداث مجتمع خدمات رفاهی صادر شده است.

محمودی با اشاره به اینکه 10 هزار دستگاه کامیون باری در همدان فعال است، افزود: این تعداد کامیون در سال جاری چهار میلیون و 651 هزار تن کالا جا به جا کرده است که در مقایسه با مدت مشابه دو درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به تعداد بارنامه های صادر شده در سال جاری افزود: در این مدت 374 هزار فقره بارنامه صادر شده است که از لحاظ جا به جایی یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

محمودی با اشاره به تعداد ناوگان های فعال در سطح شهر همدان افزود: در حال حاضر 415 دستگاه اتوبوس بین شهری و یک هزار و 58 مینی بوس و 586 سواری کرایه ای بین شهری فعال است.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و حمل و نقل استان همدان گفت: این میزان ناوگان از ابتدای سال تاکنون هفت میلیون مسافر را جا به جا کرده است.

وی سه رکن اصلی سازمان پایانه ها حمل و نقل را انسان، زیرساخت و وسیله نقلیه اعلام کرد و گفت: متوسط راه های استان همدان بالاتر از نرم کشوری قرار دارد.