کرج سالن ورزشی برای ووشوکاران ندارد

حسین حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بیش از 40 باشگاه و 40 مربی همه روزه مشغول ارائه آموزش های این رشته به علاقمندان در سطح شهرستان است و امید می رود تا شش ماه آینده شاهد تحول اساسی در ساختار و توسعه این رشته ورزشی در کرج باشیم.

وی افزود: از مشکلات اساسی این رشته ورزشی در کرج نداشتن یک سالن اختصاصی برای تمرین و تشکیل اردوهاست که با عنایت اداره تربیت بدنی شهرستان کرج امید می رود این مشکل به زودی برطرف شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای گسترش یک رشته ورزشی و جلوگیری از بسیاری از معضلات اجتماعی به حمایت همه جانبه مسئولان منطقه ای و کشوری نیاز است.