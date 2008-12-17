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۲۷ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۹

کرج سالن ورزشی برای ووشوکاران ندارد

کرج سالن ورزشی برای ووشوکاران ندارد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ووشو کرج گفت: نبود سالن ورزشی اختصاصی ووشو برای تمرین ورزشکاران این رشته یکی از عمده مشکلات ووشوکاران است.

حسین حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بیش از 40 باشگاه و 40 مربی همه روزه مشغول ارائه آموزش های این رشته به علاقمندان در سطح شهرستان است و امید می رود تا شش ماه آینده شاهد تحول اساسی در ساختار و توسعه این رشته ورزشی در کرج باشیم.

وی افزود: از مشکلات اساسی این رشته ورزشی در کرج نداشتن یک سالن اختصاصی برای تمرین و تشکیل اردوهاست که با عنایت اداره تربیت بدنی شهرستان کرج امید می رود این مشکل به زودی برطرف شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای گسترش یک رشته ورزشی و جلوگیری از بسیاری از معضلات اجتماعی به حمایت همه جانبه مسئولان منطقه ای و کشوری نیاز است.

کد مطلب 801718

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