سید مهدی مقدسی در پاسخ به انتشار خبر خبرگزاری مهر در خصوص اظهارات نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا که گفته بود "شهرداری کرج هیچ پروژه زیربنایی و بزرگی ندارد"، اظهار داشت: از مهمترین پروژه ها و اقداماتی که شهرداری کرج در سال جاری در دست اجرا دارد، آغاز مطالعات سه بزرگراه شمالی، جنوبی و شمال به جنوب کرج همچنین آغاز عملیات اجرایی بزرگراه جنوب کرج جهت تسهیل در امر رفت و آمد خودروها و اتصال به بزرگراه تهران و قزوین بوده است.

وی افزود: اجرای پارک ایران زمین در منطقه عظیمیه، اجرای طرح جنگلکاری 480 هکتاری خلج آباد، کلاک بالا و حصار وسیه، افزایش خطوط مترو درون شهری کرج از 14 کیلومتر به 27 کیلومتر، اجرای عملیات پل غیرهمسطح سوم خرداد در مهرشهر، اجرای کلکتور اصلی شهر به منظور جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در خیابان شهید بهشتی، شروع مطالعات منوریل و سایر اقدامات لازم از قبیل افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی از دیگر پروژه های مهم شهرداری در سال جاری بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین شهرداری کرج اقدامات موثری در زمینه اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت معابر شهر انجام داده که حجم این کار چند برابر سال های گذشته بوده است.