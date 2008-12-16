روسیه از رژیم صهیونیستی هواپیمای جاسوسی می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کامرسانت، ژنرال "ولادیمیر پوپووکین" فرمانده نیروهای مسلح روسیه در اواخر ماه نوامبر برای گفتگو درباره خرید این هواپیماها به سرزمین های اشغالی سفر کرد.

به گفته یک مقام صنعت تسلیحاتی روسیه، قراردادی در زمینه خرید این هواپیماها به صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی داده خواهد شد.

این روزنامه به نقل از یک مقام وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نوشت: تصمیم گیری در این باره در بالاترین سطح گرفته شده، اما هنوز درباره مراحل بعدی این قرارداد بحث و گفتگو می شود.

کامرسانت به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی ارزش این قرارداد پیشنهادی را بین 10 تا 12 میلیون دلار ( 7.3 تا 8.7 میلیون یورو) برآورد کرد که البته مبلغ واقعی احتمالا خیلی بیشتر خواهد بود.

