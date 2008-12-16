مناطق مرتفع کوهسار از فشار متعادل آب برخوردار شدند

رئیس اداره آبفای کوهسار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت:با هدف رفع مشکل فشار آب در شمال منطقه کوهسار اقدامات اولیه برای حفر یک حلقه چاه و احداث مخزن ذخیره دو هزار متر مکعبی در شمالی ترین نقطه شهر در دست انجام است.

منوچهر پورمحمد ادامه داد:هم اکنون نیز بهره برداری از یک حلقه چاه با آبدهی 24 لیتر در ثانیه و شبکه توزیع 200 میلی متری منطقه آغاز شده است.

وی افزود: این خط از قبل اجرا شده بود و اکنون نیز با اجرای 12 متر لوله گذاری به روش نقبی از زیر نهر بتونی قنات کوهسار و اتصال به خط 160 میلی متری شبکه اصلی توزیع، حدود سه هزار نفر از ساکنان کوهسار از فشار متعادل شبکه برخوردار شدند.

آبفای کوهسار در حال حاضر، سه هزار مشترک، پنج حلقه چاه فعال و.50 کیلومتر شبکه توزیع دارد.