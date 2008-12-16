  1. استانها
  2. تهران
۲۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۷

مناطق مرتفع کوهسار از فشار متعادل آب برخوردار شدند

مناطق مرتفع کوهسار از فشار متعادل آب برخوردار شدند

کرج - خبرگزاری مهر: با بهره برداری از خط انتقال سه هزار و 612 متری و یک حلقه چاه جدید، ساکنان مناطق مرتفع شهر کوهسار از فشار متعادل شبکه توزیع آب برخوردار شدند.

رئیس اداره آبفای کوهسار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت:با هدف رفع مشکل فشار آب در شمال منطقه کوهسار اقدامات اولیه برای حفر یک حلقه چاه و احداث مخزن ذخیره دو هزار متر مکعبی در شمالی ترین نقطه شهر در دست انجام است.

منوچهر پورمحمد ادامه داد:هم اکنون نیز بهره برداری از یک حلقه چاه با آبدهی 24 لیتر در ثانیه و شبکه توزیع 200 میلی متری منطقه آغاز شده است.

وی افزود: این خط از قبل اجرا شده بود و اکنون نیز با اجرای 12 متر لوله گذاری به روش نقبی از زیر نهر بتونی قنات کوهسار و اتصال به خط 160 میلی متری شبکه اصلی توزیع، حدود سه هزار نفر از ساکنان کوهسار از فشار متعادل شبکه برخوردار شدند.

آبفای کوهسار در حال حاضر، سه هزار مشترک، پنج حلقه چاه فعال و.50 کیلومتر شبکه توزیع دارد.

کد خبر 801766

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها