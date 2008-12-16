چهارمین همایش پژوهش دفاع مقدس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این سلسله همایشها با موضوع آسیب شناسی پژوهش در دفاع مقدس با حضور رئیس مجلس خبرگان رهبری، سردار باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، استادان دانشگاه، امیران و سرداران دوران هشت سال دفاع مقدس و با حضور سردار سوداگر رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس اول دی در سالن مرکز آفرینشهای کانون پرورش فکری برگزار می شود.

محورهای همایش عبارتند از : الف- بررسی وضعیت موجود در پژوهش دفاع مقدس با رویکرد آسیب شناسی؛ ب- راهکارهای کاهش آسیبهای پژوهش دفاع مقدس؛ ج- نقش پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و سایر مراکز پژوهشی در مقابله با آسیبهای پژوهشی دفاع مقدس.

در این همایش ضمن ارائه مقاله میزگردی با حضور امیر معین وزیری و امیر بختیاری برگزار شده و جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار خواهد شد.

این همایش به مدت 2 روز و از ساعت 8 صبح اول دی ماه در سالن همایش مرکز آفرینشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در بلوار کشاورز - خیابان حجاب برگزار می شود.