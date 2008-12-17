به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "استراتژی حلزونی" پنجشنبه 28 آذر ساعت 22 در قالب برنامه سینما یک از شبکه اول پخش می‌شود. این فیلم تولید مشترک سال 1993 ایتالیا، کلمبیا و فرانسه و مدت زمان آن 116 دقیقه است. "استراتژی حلزونی" را سرجو کابررا کارگردانی کرده و در آن گوستاوو آنگاریتا، ادواردو آریاس، سالواتوره باسیل و ... نقش‌آفرینی می‌کنند.

داستان فیلم درباره ساکنان منزلی مسکونی است که به ناچار باید خانه را تخلیه کنند. آنها تصمیم می‌گیرند، بدون آنکه صاحبخانه بفهمد تمام وسایل خانه حتی درها و پنجره‌ها را به جایی دیگر منتقل کنند، اما ... "استراتژی حلزونی" سال 1994 جایزه هیئت داوران کلیسای جهانی جشنواره فیلم برلین را دریافت کرد و در جشنواره‌های بوگوتا و هاوانا نیز برنده جوایزی شد.

جمی فاکس در صحنه‌ای از فیلم "طعمه"

فیلم تلویزیونی "زمانی برای درنگ" جمعه 29 آذر ساعت 15:40 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی روح‌الله حجازی و تهیه‌‌کنندگی مسعود فیروزه بر مبنای فیلمنامه علی طالب‌آبادی تهیه شده است. حسین یاری، مریم کاویانی، رضا ناجی، مهران احمدی و مرتضی ضرابی بازیگران "زمانی برای درنگ" هستند و داستان درباره مردی به نام عزیز است که در حال ساخت یک کارخانه است. مصطفی مدیر عامل کارخانه با دختری آشنا می‌شود و...

سایر عوامل "زمانی برای درنگ" عبارتند از مدیر تصویربرداری: محمدرضا سکوت، صدابردار: فرشید فرجی، طراح گریم: علیرضا جواد‌پور، طراح صحنه و لباس: نوید فرح‌مرزی، جانشین تولید: خسرو محمدزاده و عکاس: محمد فوقانی.

فیلم سینمایی "هیجان در مسکو" پنجشنبه 28 آذر ساعت 23:50 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این فیلم روسی به کارگردانی جف سلنتانو تولید سال 2004 و مدت زمان آن 90 دقیقه است. مایکل یورک، الکساندر نوسکی، ریچارد تایسن و رابرت مادرید در این فیلم بازی می‌کنند.

داستان "هیجان در مسکو" درباره یک دیپلمات بازنشسته و یک کارآگاه اداره پلیس نیویورک است که در تعقیب یک قاتل روانی به مسکو می‌روند و ...

انیمیشن "میمون‌های فضایی" جمعه 29 آذر ساعت 17:40 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم محصول سال 2008 آمریکا به مدت 81 دقیقه را کرک دی میکو کارگردانی کرده و اندی سامبرگ، استنلی توچی و جف دانیلز از جمله صداپیشه‌های فیلم هستند.

داستان درباره نوه اولین شامپانزه فضانورد است که با تمهید یک سناتور فرصت‌طلب به فضا فرستاده می‌شود و به زودی پی می‌برد ماموریت او بسیار جدی است. فیلم "میمون‌های فضایی" با بودجه 37 میلیون دلاری ساخته شد و فروش جهانی آن به 62 میلیون دلار رسید.

فیلم سینمایی "کلاهی برای باران" پنجشنبه 28 آذر ساعت 10 صبح از شبکه سه روی آنتن می‌رود. سومین ساخته بلند مسعود نوابی داستان زندگی جوانی است که در جریان خودکشی دختری جوانی قرار می‌گیرد و تلاش او برای نجات دختر اتفاق‌هایی را به همراه دارد.

رضا عطاران، فتحعلی اویسی، جواد رضویان، حدیث فولادوند، فلور نظری، ساناز کیهان و مهران غفوریان بازیگران "کلاهی برای باران" و دیگر عوامل فیلم عبارتند از مجتبی رحیمی مدیر فیلمبرداری، بابک اخوان صدابردار، شیرین شازده احمدی طراح صحنه و لباس، مسعود افشار طراح چهره پردازی و اکبر اصفهانی عکاس.

فیلم تلویزیونی "انتقال" پنجشنبه 28 آذر ساعت 20 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی علیرضا بذرافشان، تهیه‌کنندگی مصطفی عزیزی و فیلمنامه علیرضا افخمی و بذرافشان ساخته شده است.

حمیدرضا پگاه، نگار فروزنده، مجتبی رجبی معمار، امیرکاوه آهنجان، حسین بهدوج، فرشید زارعی‌فرد، افشین نخعی، رضا کریمی، علی انصاریان و مهرداد میناوند در "انتقال" بازی کرده‌اند. فیلم داستان فوتبالیست سرشناس تیم محبوب تهران است که در آستانه انتقال جنجالی به دیگر تیم معروف شهر دچار بحران خانوادگی می‌شود.

سایر عوامل فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: مصطفی عزیزی، مدیر تصویربرداری: جواد صفا، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، صدابردار: احمد پولی بابایی، دستیار کارگردان: خسرو نصیریخواه، طراح گریم: هاشم فغانی و مهتاب حمزه‌نژاد، عکاس: مهدی دلخواسته، مدیر تولید: مهدی آقامحمدی، تدوینگر: سیاوش کردجان، روابط عمومی: پیمان شوقی و مجری طرح: سیدامید عزیزی.

فیلم سینمایی "طعمه" جمعه 29 آذر ساعت 10 صبح از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این حادثه‌ای به کارگردانی آنتوان فوکوا تولید سال 2000 کانادا، استرالیا، آمریکا و مدت زمان آن 119 دقیقه است. جمی فاکس، دیوید مورس و داگ هاچیسن در این فیلم نقش‌آفرینی می‌کنند.

داستان فیلم "طعمه" درباره یک فرد سابقاً مجرم است که پلیس از او به عنوان طمعه‌ای برای به دام اندختن دیگر جنایتکاران استفاده می‌کند. این فیلم با بودجه‌ای 51 میلیون دلاری ساخته شد و فروش جهانی آن حدود 16 میلیون دلار بود. فوکوا، کارگردان سیاهپوست آمریکایی، متولد 1966 و سازنده فیلم‌های "قاتلان جایگزین"، "روز آموزش"، "شاه آرتور" و "تیرانداز" است.

فیلم سینمایی "خانه خشم" جمعه 29 آذر ساعت 22 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم هنگ‌کنگی تولید سال 2005 و مدت زمان آن 102 دقیقه است. "خانه خشم" را استفن فانگ کارگردانی و خود در آن بازی کرده است. جیلیان چانگ، جوسی هو و آنتونی وونگ دیگر بازیگران هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک شکسته‌بند که با دختر و پسرش زندگی می‌کند به خاطر داستان‌های عجیب و غریبی که از ماموران مخفی و مبارزه او بر علیه آنها تعریف می‌کند مایه خجالت فرزندانش است، اما با ورود یک نفر که در حادثه‌ای فلج شده، زندگی او تغییر می‌کند و ...

فیلم سینمایی "چرخش دوباره" جمعه 29 آذر ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم ترسناک با نام اصلی "بازیابی" به کارگردانی برادران پنگ سال 2006 با بازی آنجلیکا لی و لارنس چو ساخته شد. "چرخش دوباره" تولید مشترک هنگ‌کنگ و تایلند و مدت زمان آن 108 دقیقه‌ است.

داستان فیلم درباره رمان‌نویسی جوان به نام تینگ ـ یین است که قصد دارد قسمت بعدی سه گانه رومانتیک و پرفروش خود را بنویسد. هنگام نوشتن این داستان که "چرخش دوباره" نام دارد اتفاقات عجیب روی می‌دهد و ...

"چرخش دوباره" فیلم افتتاحیه بخش نوعی نگاه جشنواره کن سال 2006 بود. برادران پنگ و آنجلیکا لی پیش از این در فیلم ترسناک و بسیار موفق "چشم" تولید سال 2002 نیز همکاری کرده بودند."چرخش دوباره" در سال 2007 جوایز بهترین طراح صدا و جلوه‌های ویژه جوایز فیلم هنگ‌کنگ را دریافت کرد.

فیلم تلویزیونی"دوقلوهای انتقامجو" جمعه 29 آذر ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم را چن کیون ـ هو سال 2008 کارگردانی کرد و داستان درباره چند آدمکش است که به خاطر کشتن چند پلیس حین یک عملیات که به سفارش یک سازمان تبهکار انجام شد، مجبور می‌شوند مدتی پنهان شوند و ... ورونیکا برو، رت ژیل و کوکو سو در این فیلم رزمی تولید چین بازی می‌کنند.