اجرای خط انتقال آب مخزن جدید مشکین دشت آغاز شد

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: این خط لوله به عنوان خط پرکن یا انتقال آب از چاههای پایین دست به مخزن جدید در دست ساخت مشکین دشت است که با لوله هایی به قطر 200 تا 700 میلی متر از محل مخزن در شهرک بعث شروع شده و تا ابتدای بلوار دشت بهشت مشکین دشت امتداد یافته است.

نجف پرتوی، محل اجرای لوله گذاری را حاشیه کانال آب کشاورزی، جنب پایگاه شهید همت و پیشرفت آن را 1400 متر عنوان کرد.

وی پیشرفت فیزیکی مخزن یادشده را 90 درصد ذکر کرد و ادامه داد: مخزن یادشده، 10 هزار متر مکعب ظرفیت زمینی، 600 متر مکعب مخزن هوایی بتنی و یک ایستگاه پمپاژ با ظریفت 305 لیتر در ثانیه دارد که قسمتی از شهر مشکین دشت را یه عنوان زون فشاری شماره یک، زیر پوشش آبرسانی بهینه قرار م یدهد.

این مسئول خاطرنشان کرد: احداث این تاسیسات با هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد ریال انجام می شود.