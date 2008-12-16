سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیدعلی علوی در بازدید از بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان زنجان افزود: اگر برای این منظور واحد های مسکونی 75 متری ساخته شود چیزی در حدود یک و نیم میلیون فرصت شغلی ایجاد می کند.

وی تنها راه حل بیکاری را سرمایه گذاری در بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون عنوان کرد و یادآورشد: بنیاد فرصت بسیار خوبی برای مجموعه های کارآفرین ایجاد کرده است چون بنیاد بر منابع انسانی، منابع موجود و امکانات استان مدیریت می کند.

علوی افزود: دولت در ایجاد بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون استانها جزو دید اقتصادی هدف دیگری ندارد چون دولت به عنوان ستاد راهبردی کمک حال بنیاد است ولی هدایت کننده آن نیست.

همچنین در ادامه مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان زنجان نیز از عقد قرارداد با شرکت توسعه صادرات استان برای ساماندهی صادرات خبر داد و گفت: معاونت بازرگانی بنیاد در صدد است با هماهنگی شرکت توسعه صادرات به صورت علمی به انسجام کالاهای صادراتی استان کمک نماید.

مهدی اشراقی گفت: با حضور تجار و بازرگانان صنایع دستی استان، شرکت صنایع مادر تخصصی صنایع دستی در بنیاد تشکیل شده تا پشتیبانی های لازم در زمینه صادرات را انجام دهد.

وی هدف از تشکیل شرکت مادر تخصصی را شناسایی صنایع دستی استان به سایر کشورها عنوان کرد و افزود: امیدواریم صنایع دستی استان که کم کم به ورطه فراموشی سپرده می شوند احیا و به سایر ملل معرفی شوند.

مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان زنجان با عنوان این که بنیاد با سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تلاش می کند پتانسیلهای موجود استان را به منصه ظهور برساند، اظهار داشت: با نیم نگاهی به آینده، اکنون در جهت پیشبرد برنامه های کوتاه مدت بنیاد گام بر می داریم.

اشراقی در ادامه از عقد قرارداد با دانشگاه جامع علمی، کاربردی خبر داد و افزود: در صددیم به کلیه کارآفرینان کمک کنیم تا آموزشهای تخصصی لازم را پشت سر بگذارند.

وی گفت: در واحد مدیریت پروژه ها هم اکنون نظارت علمی بر روی پروژه های مسکن مهر انجام می شود و گزارشات ماهانه کارشناسان در اختیار پیمانکار قرار گرفته تا از نواقص ، کاستیها و نقاط ضعف پروژه آگاه شود.