  1. سیاست
  2. سایر
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۵:۱۸

مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش قرائت كرد:

پيام رييس جمهور به ششمين جشنواره سراسري خيرين مدرسه‌ساز

سيدمحمد خاتمي رييس جمهور امروز در پيامي به ششمين جشنواره سراسري خيرين مدرسه‌ساز تصريح كرد : انسانهاي نيك‌كرداري كه به امر خطير مدرسه‌سازي همت نموده‌اند ، پيشاهنگان عرصه علم و آگاهي و پيشتازان مبارزه با جهل و گمراهي و فقر و بيكاري مي‌باشند .

به گزارش خبرگزاري مهر، متن كامل اين پيام كه امروز به طور همزمان توسط مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش و استانداران سراسركشور درجشنواره سراسري خيرين مدرسه ‌ساز قرائت شد، به اين شرح است :

بسم‌ الله الرحمن الرحيم

بذل و بخشش و انفاق مال براي رفع نيازهاي مادي و معنوي در جامعه كه نشأت‌ گرفته از حس نوع‌ دوستي و احساس مسوؤليت اجتماعي انسان است سابقه ‌اي طولاني در جوامع بشري دارد.

اسلام با بهره ‌گيري از اين خصلت پاك بشري و قرار دادن آن در پرتو ايمان و عقيده به ذات لايزال خداوندي و ترسيم دورنماي واقعي پاداش‌هاي اخروي براي نيكوكاران، اين حس فطري را به نحو چشمگير در مسير تعليم انديشه ‌هاي خيرخواهانه كمال بخشيد.

با عنايت پروردگار امروز دركشور ما نغمه جهل ‌ستيزي ، فرياد و عمل انسان ‌هايي است كه راه ترقي و تعالي كشور را توسعه آموزش و پرورش مي ‌دانند و نيك دريافته ‌اند كه درعصر كنوني نه‌ تنها توسعه، پيشرفت و استقلال كشورها بلكه حفظ هويت فرهنگي ملتها در گرو دستيابي به بالاترين سطح از علم و دانش است و مدرسه مكان نخست براي جهش به اين جايگاه رفيع مي‌باشد و انسان‌هاي نيك ‌كرداري كه به امر خطير مدرسه ‌سازي همت نموده ‌اند، پيشاهنگان عرصه علم و آگاهي و پيشتازان مبارزه با جهل و گمراهي و فقر و بيكاري مي‌باشند و نام نيكشان همواره جاودانه خواهد ماند و سهم بالايي در عمران و آباداني كشور خواهند داشت.

از همه عزيزاني كه با حضور آگاهانه و مسؤولانه در عرصه مدرسه‌ سازي گام نهاده ‌اند تقدير و تشكر مي ‌كنم و استمرار اين حركت مقدس را آرزومندم و براي متوليان امر نيز توفيقات روزافزون از محضر حضرت حق مسئلت مي ‌نمايم.
کد مطلب 80185

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها