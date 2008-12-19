"حرفه: هنرمند" پائیزی آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "حرفه: هنرمند" با ویژه‌نامه "گرافیک دیزاین" آغاز می‌شود با مطالبی چون "گرافیک و تبلیغات"، "تبلیغات در خدمت فرهنگ یا برده اقتصاد"، "روند شیرین و مرموز تبلیغات" و "القا و شکل دادن باورها".

ایدئولوژی و معنا در تولید آگهی‌های بازرگانی، پل رند، هویت‌سازی تبلیغات فولکس واگن، تأثیر طنز در تبلیغات، سیری اجمالی در تاریخ تبلیغات تجاری ایران از آغاز تا سال 1357، تاریخ تبلیغات ایران از زاویه‌ای دیگر، تصویر یک شرکت و ... در بخشی دیگر از مطالب این فصلنامه آمده است.

نگاهی به تبلیعات و عملکرد آژانس تبلیغاتی، نگاهی به بخش‌های کاربردی یک آژانس تبلیغاتی، نگاهی به عملکرد عکس‌های متحرک - تبلیغات، ترافیک و مناظر شهری، نگاهی به سیستم کنترل تبلیغات شهری، وضعیت ظاهر برگه رأی در آمریکا، از موراندی تا پیکاسو، لوگوی ام. تی. وی (MTV)، معضل روز گروندهاگ و مطلبی درباره "بیان مبتنی بر تصویر در گرافیک دیزاین و تبلیغات" به قلم کیانوش غریب‌پور به کار این شماره پایان می‌دهد.

بیست و ششمین شماره نشریه هنرهای تصویری "حرفه: هنرمند" ویژه پاییز 87 به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی شهریار توکلی در 212 صفحه با قیمت 4500 تومان در دسترس علاقمندان است.