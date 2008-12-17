به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سعید‌آبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به دعوت دکتر محسن پرویز معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد در هفته جاری به محل این معاونت رفت و با وی درباره شیوه معرفی مفاخر فرهنگی ایران در جهان بحث و تبادل نظر کرد.

معرفی فعالیت های وزارت ارشاد در داخل و خارج از کشور در شناساندن چهره‌های شاخص فرهنگی کشورمان به جهان و نیز شرح وظایف وزارتخانه مذکور در این مورد از دیگر مباحث مطرح شده در نشست مذکور بود.

در این دیدار همچنین نحوه همکاری تعاملی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و کمیسیون ملی یونسکو در ایران با هدف معرفی هر چه بهتر مفاخر فرهنگی کشورمان در جهان مورد بررسی قرار گرفت.

محسن پرویز معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد در این نشست مشترک گفت: گرچه بحث مربوط به مفاخر فرهنگی و بزرگداشت شخصیت‌هایی که اسامی آنها برای تجلیل از سوی یونسکو در طی سال اعلام می‌شود، توسط نهادهای مختلف و به صورت موردی پیگیری می‌شود، اما معاونت فرهنگی وزارت ارشاد نیز از وظایف قانونی خود در این زمینه کوتاهی نکرده و تاکنون هم فعالیت‌های درخور توجهی انجام داده‌ است.

وی در عین حال تاکید کرد: لازم است نسبت به تعیین متولی امر پیگیری بحث بزرگداشت‌ مفاخر فرهنگی کشور اقدامی اصولی صورت گیرد و در سطح کلانی به این موضوع اندیشیده شود.

در این نشست همچنین دکتر محمدرضا سعید‌آبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو خواستار ایفای نقشی پررنگتر توسط وزارت ارشاد در تعیین چهره‌های شاخص فرهنگی جهت معرفی به یونسکو برای بزرگداشت‌های سالیانه شد.

وی همچنین ابتکار معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را در تشکیل این جلسه، نشانه عزم جدی این وزارتخانه در معرفی مفاخر فرهنگی کشور ارزیابی کرد.

محسن پرویز نیز وعده همکاری تنگاتنگ را با کمیسیون ملی یونسکو در ایران برای شناساندن این چهره‌های فرهنگی و مغفول نماندن آنها در جهان داد.

در این نشست مشترک، علاوه بر فیروزآبادی و پرویز، چند تن از مسئولان وزارت ارشاد از جمله احسان‌الله حجتی رئیس موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، محمدرضا وصفی مسئول بخش بین‌الملل نمایشگاه‌های کتاب تهران، حمیدرضا قبادی، محمود سالاری و اللهیاری مشاوران پرویز در امور برنامه ریزی و اجرا نیز حضور داشتند.