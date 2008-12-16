ایران و چین نقش تعیین کننده ای در منطقه دارند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده ظهر امروز در دیدار با مقامات کنگره شهر چونگ چینگ چین با اشارهه به بحث خواهر خواندگی شیراز و این شهر در کشور چین بیان کرد: موضوع خواهر خواندگی برای هر دو شهر نشان از تفاهم مناسب بین دو شهر مذکور داشته و نزدیکی مواضع بین المللی ایران و چین و نگاه جهانی آنها به تحقق تفاهمنامه های بیشتر نیز کمک خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به عقد دو تفاهمنامه بین این هیئت چینی و بازرگانان و دانشگاه شیراز نیز بیان کرد: امیدواریم این دو تفاهم نامه در ارائه خدمات بیشتر به مردم هر دو شهر و همچنین توسعه روابط دو منطقه تاثیر مناسبی داشته باشد.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم توجه به مسئله مدیریت شهری نیز بیان کرد: شیراز و فارس دارای سابقه تمدنی و تاریخی کهنی بوده ولی امروز مسائل شهری مشکلات خاص خود را داشته که اداره جامعه را بسیار پیچیده کرده است از این رو تبادل نظر و همکاری مستمر می تواند باعث پیشرفت مدیریت شهری در تمام جوامع شود و در این راستا از عقد تفاهمنامه در این خصوص نیز حمایت خواهیم کرد.

در ادامه این دیدار، "دانگ هونگ هوآ" معاون کنگره شهرداری شهر چوینگ چینگ کشور چین نیز طی سخنان کوتاهی گفت: شیراز و فارس دارای جایگای بالا و مهمی در فرهنگ بشریت هستند و من خوشحالم که استاندار فارس توجه خاصی به عقد تفاهم بین این شهر و شهر چونگ چینگ دارد.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران و چین انسانهای فعال و کاری هستند و در پی این تفاهمنامه ها می توانیم کارهای بسیار بزرگ و زیادی را انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران از سفر اتفاقی وزیر کشور مقارن روز گذشته به شیراز خبر داد و افزود: وزیر کشور که دیروز به یاسوج سفر کرده بود برای پرواز به تهران به شیراز سفر کردند که در این فاصله کوتاه از عملیات مترو نیز بازدیدی صورت گرفت.

رضا زاده بیان کرد: در جریان این بازدید بحث مهمی را در خصوص شروع خط دوم مترو نیز مطرح کردیم که مقرر شد خط دوم این پروژه نیز اجرا شود.