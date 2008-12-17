به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این گفتگوی دینی درباره فقر با هدف تأکید بر موضوع فقر و تلاش جامعه مدنی برای مقابله با آن همچنین تقویت تعاملات بین دینی برای حل این معضل تشکیل می شود.

سخنرانی اصلی این نشست را هرمان شاستری برعهده دارد.

خالد صمد، اسماعیل ارسات به نمایندگی از جامعه اسلامی مالزی، کشیش لارنس از طرف جامعه مسیحیت، کاناپاتی به نمایندگی از هندوهای مالزی، ونگ بون چوان نماینده تائوئیسم ها در این نشست حضور خواهند داشت.

از سوی دیگر پیروان بودیسم و سیکیسم نیز نمایندگانی برای حضور در این نشست بین دینی اعزام خواهند کرد.

