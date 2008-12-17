خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: نویسنده این کتاب در پیشگفتار آن که به عنوان کتاب سال 2004 آمریکا مورد تقدیر واقع شده آورده است: این کتاب به تو می گوید که همه چیز چگونه رخ داد. به ویژه آنکه درمی‌یابیم ما چگونه از هیچ بودن به چیزی بودن رسیدیم و سپس چگونه ذره ای از آن چیز به ما تبدیل شد و نیز با بخشی از آنچه در آن فاصله و از آن پس رخ داد آشنا می‌شویم. البته این چیز کمی نیست و به همین علت است که عنوان کتاب را نیز با آنکه عملاً تاریخچه همه چیز نیست، تاریخچه تقریبا همه چیز برگزیده‌ام.

نویسنده همچنین تصریح کرده است که این کتاب نمی تواند تاریخچه همه چیز باشد اما وقتی خواندنش به پایان می رسد احساس خواهیم کرد که چنین است.

بیل برایس یکی از پرخواننده ترین نویسندگان جهان است. وی در این کتاب سفر نهایی خویش را به ژرفای جذابترین و مهمترین پرسشهایی که علم در صدد پاسخگویی به آنها است آغاز می کند. این کتاب پژوهشی درخشان در قالب یک عمر سرشار از سفرهای پرماجرای فکری است. وی برای رسیدن به هدف خود شخصا با تعداد بی شماری از اندیشمندان و دانشمندان زنده جهان تماس گرفت یا به آثار گذشتگان مراجعه کرد. او در این کتاب تلاش کرده موضوعاتی چون زمین شناسی، شیمی، دیرین شناسی، ستاره شناسی و فیزیک ذرات را بررسی کند و ببیند در چه مواردی می توان راهی به سوی مفهوم ساختن این علم ها برای افرادی چون خود که از روش آموزش مدارس دلزده شده گشود.

گم شده در کیهان، بزرگی کره زمین، آغاز عصر جدید، سیاره پرخطر، از کائنات تا حیات، بزرگراهی به سوی انسان عناوینی است که نویسنده برای شش بخش کتاب خود انتخاب کرده است.