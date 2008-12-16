۲۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۳

رباط صلیبی سهراب بختیاری زاده پاره شد

سرپرست تیم فوتبال فولادخوزستان با تایید خبر مصدومیت شدید سهراب بختیاری زاده گفت: متاسفانه این بازیکن مطرح خود را تا پایان فصل از دست دادیم.

ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت مصدومیت سهراب بختیاری زاده گفت: متاسفانه این بازیکن مقابل سایپا دچار مصدومیت شد و روزگذشته پزشکان پارگی رباط صلیبی پای این بازیکن را تایید کردند.

وی با بیان اینکه قرارداد بختیاری زاده با باشگاه فولاد یکساله است، ادامه داد: قرار است بزودی این بازیکن مورد عمل جراحی قرار بگیرد ولی قطعا وی را تا پایان فصل در اختیار نخواهیم داشت اما امیدواریم فصل آینده بتوانیم از این بازیکن مطرح استفاده کنیم.

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان اضافه کرد: فعلا تصمیمی در خصوص جایگزین کردن یک بازیکن به جای بختیاری زاده نگرفته ایم اما با بازگشت جلالی در این مورد بحث و تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: از روزپنجشنبه دور جدید تمرینات آماده سازی تیم آغاز می شود ولی قصد برگزاری اردوی خارجی و داخلی را نداریم و برنامه های آماده سازی تیم را در اهواز پیگیری می کنیم.

ابن قاسم در پایان با بیان اینکه مجید جلالی نظرنهایی را در مورد جذب بازیکن جدید اعلام را می کند، گفت: قصد داشتیم اشپیتین آرفی مهاجم آلبانی تیم فوتبال پیام را به خدمت بگیریم اما برای دریافت رضایت نامه اش باید مبلغی بیش از300 میلیون تومان پرداخت می کردیم، به همین دلیل از قید جذب این بازیکن گذشتیم.

