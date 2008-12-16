پژوهشگران برتر استان قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، معاون پشتیبانی استاندار قم در این مراسم که در سالن اجتماعات دانشگاه قم برگزار شد گفت: فرهنگ پژوهش در جامعه باید تبیین شود و مورد توجه همگان قرار گیرد.



سید مهدی طباطبایی افزود: یکی از شاخصه‌های مهم توسعه جوامع بشری تولید علم و پژوهش است که باید در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.



وی با اشاره به وظایف پژوهشگران گفت: پژوهشگران وظیفه دارند در موضوع علم و علم جدید تلاش کرده و جایگاه کشور را ارتقا دهند.



طباطبایی گفت: ‌باید تحقیق و پژوهش در ادارات و نهادهای دولتی استان نیز وارد شود و مدیران نیز باید بر این امر تاکید داشته باشند.



وی افزود: اگر پژوهش در ادارات باشد آن دستگاه موفق عمل کرده و خدمات رسانی آن نیز گسترده تر خواهد بود.



معاون پشتیبانی استاندار قم به سرانه پژوهش در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه سرانه پژوهش و تحقیق در کشور ما بسیار پایین است و ما امیدواریم دولت در بودجه سال 88 به این مسئله توجه بیشتری داشته باشد.



در پایان این مراسم از 29 پژوهشگر استان با اهدا لوح و جوائزی تجلیل به عمل آمد.



پژوهشگران در سطوح دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در قالب پژوهشگران دانشگاهی عضو هیئت علمی، مدیران پژوهشی دانشگاهی، مدیران پژوهشی دستگاهی، پژوهشگران دانشگاهی، پژوهشگران دستگاهی و دانشجویان پژوهشگر بودند.