به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری محمدکریمی با حضور محی الدین ساجدی و سیدرضا میرطاهر کارشناسان ساعت 22 روی آنتن رادیو گفتگو می‌رود.

ـ سوگیری رسانه‌های آمریکا در برابر باراک اوباما در برنامه "گفتگوی روز" پنجشنبه 28 آذر ماه ساعت 18 بررسی می‌شود. این برنامه به سردبیری مازیار ناظمی پخش می‌شود.

ـ برنامه "شکرخند" شنبه 30 آذر از شبکه صدای آشنا روی آنتن می‌رود. این برنامه به بازخوانی داستان‌های کوتاه طنز، اشعار طنز و لطیفه می‌پردازد.

ـ برنامه "معرکه" شنبه 30 آذر با طرح موضوعات اجتماعی و خانوادگی از شبکه صدای آشنا روی آنتن می‌رود. مهناز بهمن سردبیر و نویسنده برنامه است.

ـ برنامه "گنج شایان" پنجشنبه 28 آذر از صدای آشنا پخش می‌شود. این برنامه تاریخ آموزش و پرورش را ارزیابی می‌کند.

ـ ویژه برنامه "شب ایرانی" در بلندترین شب سال به صورت زنده از شبکه جهانی صدای آشنا و از محل کاخ سعد‌آباد به مدت 180 دقیقه پخش می‌شود.